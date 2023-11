L'étonnante découverte d'un système d'astéroïdes binaires

La mission révolutionnaire de la NASA visant à étudier les astéroïdes troyens, connue sous le nom de Mission Lucy, a récemment dévoilé une découverte extraordinaire. Lors de son premier survol de l'astéroïde Dinkinesh, la sonde spatiale Lucy a découvert que Dinkinesh n'est pas un objet solitaire mais plutôt un système binaire fascinant. Dans une révélation étonnante, Lucy a capturé des images d’un petit satellite de 220 m de large en orbite gracieuse autour de l’astéroïde principal.

L'astéroïde principal, Dinkinesh, mesure environ un demi-mile (790 mètres) de diamètre, tandis que son compagnon miniature ne mesure qu'un dixième de mile (220 mètres). Ces images extraordinaires, retransmises sur Terre, ont stupéfié les astronomes et suscité un immense enthousiasme au sein de la communauté scientifique.

Keith Noll, astronome et scientifique du projet Lucy au Goddard Space Flight Centre de la NASA, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous savions que ce serait le plus petit astéroïde de la ceinture principale que nous ayons jamais vu de près. Le fait qu’il y en ait deux rend les choses plus excitantes. Cette révélation met en évidence l’importance de Dinkinesh et de sa nouvelle lune dans la vaste étendue de la ceinture principale d’astéroïdes, nichée entre les orbites de Mars et de Jupiter, à 300 millions de miles (480 millions de kilomètres) de la Terre.

Le nom de Dinkinesh revêt une signification particulière, comme l’a proclamé le chercheur principal de Lucy du Southwest Research Institute, Han Levinson : « L’astéroïde Dinkinesh a vraiment été à la hauteur de son nom ; c'est certainement merveilleux. En amharique éthiopien, Dinkinesh se traduit par « vous êtes merveilleux », rendant hommage à la nature impressionnante de ce système d'astéroïdes binaire.

Alors que les images capturées par Lucy mettent en valeur les capacités exceptionnelles du vaisseau spatial, l'équipe attend avec impatience la liaison descendante des données de rencontre restantes. Ces informations précieuses seront utilisées pour évaluer les performances du vaisseau spatial en vue de la prochaine rencontre rapprochée avec l'astéroïde de la ceinture principale Donaldjohanson en 2025.

Avec pour objectif l'exploration des astéroïdes troyens, le vaisseau spatial Lucy de la NASA est en quête de percer les mystères du système solaire externe. Ces astéroïdes énigmatiques, qui seraient constitués de matériaux anciens ayant contribué à la formation de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, offrent des informations importantes sur les premiers jours de notre système solaire, il y a plus de 4 milliards d'années.

FAQ:

1. Qu’est-ce qu’un système d’astéroïdes binaires ?

– Un système d’astéroïdes binaires est une paire d’astéroïdes en orbite autour d’un centre de masse commun.

2. À quelle distance se trouve Dinkinesh de la Terre ?

– Dinkinesh est situé à environ 300 millions de miles (480 millions de kilomètres) de la Terre.

3. Que signifie le nom Dinkinesh ?

– En amharique éthiopien, Dinkinesh signifie « tu es merveilleux ».

4. Que sont les astéroïdes troyens ?

– Les astéroïdes troyens sont un groupe d'astéroïdes qui partagent l'orbite de Jupiter et sont censés contenir des matériaux anciens provenant du premier système solaire.

Sources:

– [Source 1](NASASolarSystem/X)

– [Source 2] (Science en direct)