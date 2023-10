Le vaisseau spatial Lucy de la NASA s'approche du survol historique de l'astéroïde Dinkinesh

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA est sur le point de franchir une étape importante dans sa mission d'exploration des astéroïdes troyens. Après deux années passées à parcourir des millions de kilomètres dans l'espace, Lucy se prépare pour son premier rendez-vous avec l'astéroïde Dinkinesh dans la ceinture principale d'astéroïdes. Cette rencontre rapprochée fournira des informations précieuses sur un objet qui n’a été observé que sous forme de tache floue à travers les télescopes.

Contrairement à d’autres astéroïdes qui ont été largement étudiés, Dinkinesh reste largement inexploré. Ce survol révélera Dinkinesh avec des détails sans précédent, mettant en lumière sa composition, sa structure et ses caractéristiques. Les scientifiques sont impatients de découvrir les secrets que recèle cet ancien astéroïde, car il représente un échantillon intact des débuts du système solaire.

Le système de suivi du terminal du vaisseau spatial sera mis à l'épreuve lors de ce survol. Ce système suit de manière autonome la position de l'astéroïde, garantissant qu'il reste dans le champ de vision des instruments. Les données collectées lors du survol fourniront des informations cruciales sur la couleur et la composition de Dinkinesh, grâce aux instruments avancés d'imagerie et de spectrométrie du vaisseau spatial.

En raison de la distance importante entre la Terre et Lucy, le commandement en temps réel du vaisseau spatial n'est pas possible. Au lieu de cela, toutes les observations scientifiques sont préprogrammées, garantissant que le vaisseau spatial exécute ses objectifs de mission avec précision. Lucy continuera à imager et à suivre Dinkinesh pendant environ une heure après le survol avant de se réorienter pour reprendre les communications avec la Terre.

La mission Lucy, lancée en 2021, vise à étudier les astéroïdes troyens, qui sont des corps rocheux partageant l'orbite de Jupiter autour du Soleil. Ces astéroïdes contiennent des informations précieuses sur les débuts de l’histoire de notre système solaire. Dinkinesh, du nom du célèbre fossile ancêtre humain, a été ajouté à la liste des cibles de Lucy comme terrain d'essai pour ses instruments avant de s'aventurer dans le système jovien.

Le prochain survol de Dinkinesh marque une étape capitale dans la mission Lucy de la NASA, nous rapprochant de la découverte des mystères de la ceinture d'astéroïdes et des astéroïdes troyens. Les données recueillies lors de cette rencontre ouvriront la voie à de futures découvertes et approfondiront notre compréhension de la formation du système solaire.

QFP

Quel est le but de la mission Lucy de la NASA ?

La mission Lucy de la NASA vise à étudier les astéroïdes troyens, un groupe de corps rocheux partageant l'orbite de Jupiter. En explorant ces astéroïdes, les scientifiques espèrent mieux comprendre les débuts de l’histoire de notre système solaire.

Comment le vaisseau spatial suit-il la position de l’astéroïde pendant le survol ?

Le vaisseau spatial est équipé d'un système de suivi de terminal qui suit de manière autonome la position de l'astéroïde. Ce système garantit que l'astéroïde reste dans le champ de vision des instruments, permettant ainsi des observations précises.

Pourquoi le survol de Dinkinesh est-il important ?

Dinkinesh est un astéroïde largement inexploré, et ce survol fournira des informations nouvelles et détaillées sur sa composition, sa structure et ses caractéristiques. Il représente un échantillon intact des premiers temps du système solaire et contient des informations précieuses sur nos origines cosmiques.

Comment la distance entre la Terre et le vaisseau spatial affecte-t-elle le commandement ?

En raison de la grande distance entre la Terre et le vaisseau spatial, une commande en temps réel n’est pas possible. Au lieu de cela, toutes les observations scientifiques sont préprogrammées pour garantir que le vaisseau spatial réalise avec précision ses objectifs de mission.