Rendez-vous imminent : le vaisseau spatial Lucy s'approche de Dinkinesh dans la ceinture d'astéroïdes

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA est sur le point de franchir une étape passionnante dans sa mission. Après avoir parcouru des millions de kilomètres au cours des deux dernières années, la sonde spatiale se rapproche désormais de sa première destination : Dinkinesh, dans la ceinture principale d'astéroïdes. Cette rencontre est une préparation vitale pour la future exploration par Lucy des astéroïdes troyens de Jupiter.

À 12 h 54 HE le 1er novembre, Lucy atteindra son approche la plus proche de Dinkinesh, à une distance d'environ 265 miles (425 kilomètres). Cette étape importante marque la première fois que Lucy fournira une vue détaillée d'un objet qui n'apparaissait auparavant que comme un flou lointain à travers la lentille des télescopes.

Lucy observe Dinkinesh visuellement depuis le 3 septembre. L'équipe de la mission a récemment envoyé au vaisseau spatial une dernière mise à jour de ses connaissances, un ensemble de données contenant les dernières informations concernant les positions relatives de la sonde spatiale et de l'astéroïde. Equipée de ces données, Lucy parcourra la distance restante d'environ un demi-million de miles (800,000 XNUMX kilomètres) pour atteindre l'astéroïde.

Environ une heure avant son approche la plus proche, Lucy activera son système de suivi de terminal pour surveiller la position de Dinkinesh. À ce stade, le vaisseau spatial se trouvera à environ 10,000 16,000 milles (XNUMX XNUMX kilomètres) de l’astéroïde. En raison de la petite taille de Dinkinesh, le système ne se verrouillera complètement sur l'astéroïde que quelques instants avant l'approche la plus proche de Lucy.

Le prochain survol servira également de test inaugural pour le système de suivi du terminal de Lucy. Ce système autonome est conçu pour localiser et maintenir précisément l'astéroïde dans le champ de vision des instruments. Au cours des huit dernières minutes du survol, Lucy rassemblera des données vitales à l'aide de son imageur couleur et de son spectromètre infrarouge, collectivement connus sous le nom d'instrument L'Ralph.

Mark Effertz, ingénieur en chef de Lucy chez Lockheed Martin Space, a expliqué que lorsque Lucy s'aventure dans l'immensité de l'espace, les commandes interactives ne sont pas réalisables en raison du délai important d'environ 30 minutes pour que les signaux radio circulent entre le vaisseau spatial et la Terre. Par conséquent, toutes les observations scientifiques sont préprogrammées, garantissant ainsi le fonctionnement autonome du vaisseau spatial.

Après le survol, Lucy passera une heure supplémentaire à photographier et à suivre Dinkinesh avant de se réorienter pour rétablir la communication avec la Terre. Au cours des quatre prochains jours, la caméra haute résolution de Lucy, L'LORRI, continuera à capturer des images détaillées de l'astéroïde.

La mission Lucy, lancée en octobre 2021, a pour objectif principal d'étudier les astéroïdes troyens, un ensemble de corps rocheux qui conduisent et suivent Jupiter sur son orbite autour du Soleil. À partir de 2027, Lucy entamera sa tournée des astéroïdes troyens, en commençant par Eurybates et son partenaire binaire Queta, puis Polymèle et son partenaire binaire Leucus, suivis d'Orus, et enfin du couple binaire Patrocle et Ménoetius.

Remarque intéressante, Dinkinesh a été ajouté à la liste des cibles d'astéroïdes de Lucy plus tôt cette année pour servir de terrain d'essai pour les instruments du vaisseau spatial avant son arrivée dans le système jovien. L’astéroïde a été officiellement nommé Dinkinesh après une longue période sans nom depuis sa découverte en 1999. Son nom, qui signifie « tu es merveilleux » en amharique, la langue éthiopienne, rend hommage au fossile d’un ancêtre humain connu sous le nom de « Lucy ». »

Questions fréquentes

Quel est le but de la mission du vaisseau spatial Lucy ?

La mission de la sonde spatiale Lucy est d'étudier les astéroïdes troyens, un groupe de corps célestes qui gravitent autour du Soleil aux côtés de Jupiter. En explorant ces astéroïdes, les scientifiques visent à mieux comprendre les débuts de l’histoire du système solaire.

Qu'est-ce que le système de suivi terminal du vaisseau spatial Lucy ?

Le système de suivi terminal du vaisseau spatial Lucy est un système autonome conçu pour localiser avec précision l'astéroïde qu'il observe et garantir qu'il reste dans le champ de vision des instruments embarqués.

Quels instruments Lucy utilise-t-elle pour collecter des données lors des survols ?

Lors des survols, Lucy utilise l'instrument L'Ralph, qui se compose d'un imageur couleur et d'un spectromètre infrarouge. Ces instruments permettent au vaisseau spatial de recueillir des données précieuses sur la composition et les caractéristiques des astéroïdes qu'il rencontre.

Pourquoi l'astéroïde Dinkinesh a-t-il été choisi comme cible pour Lucy ?

Dinkinesh a été choisi comme cible par Lucy pour tester les instruments du vaisseau spatial avant son arrivée dans le système jovien. De plus, Dinkinesh a été officiellement nommé d’après le fossile ancêtre humain « Lucy » pour rendre hommage à son importance dans notre compréhension de l’histoire de l’évolution.