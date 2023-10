La sonde Lucy de la NASA se prépare à rencontrer l'astéroïde Dinkinesh

By

La sonde Lucy de la NASA se prépare pour son prochain survol de l'astéroïde Dinkinesh le 1er novembre. Dinkinesh est situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et sera la première étape de la mission de Lucy visant à visiter neuf autres roches spatiales, connues sous le nom d'astéroïdes troyens. Le système innovant de suivi des terminaux du vaisseau spatial sera testé lors de cette rencontre, car il doit pointer avec précision ses instruments vers les astéroïdes lors des survols.

Au cours de son approche de Dinkinesh, Lucy se déplacera à une vitesse incroyable de 10,000 XNUMX mph, ce qui rendra difficile le maintien d'un bon alignement avec l'astéroïde. Cependant, cette rencontre sert de « répétition générale » pour les futures rencontres de Lucy avec les astéroïdes troyens, car la géométrie du survol est similaire à celle attendue lors de ces rencontres.

Dinkinesh lui-même est un petit astéroïde mesurant seulement 0.5 mile de large. Il s’agira du plus petit astéroïde de la ceinture principale jamais photographié de près par un vaisseau spatial. Malgré sa taille, l'équipe Lucy estime que Dinkinesh fournira des données précieuses pour la mission.

Une fois le survol terminé, Lucy quittera la ceinture principale d'astéroïdes et reviendra sur Terre pour une assistance gravitationnelle en décembre 2024, qui la propulsera vers les astéroïdes troyens. Lucy effectuera ensuite un nouveau survol d'un astéroïde de la ceinture principale en 2025 avant d'atteindre finalement les astéroïdes troyens de Jupiter en 2027.

La rencontre avec Dinkinesh marque une étape importante pour la mission Lucy, car elle met à l'épreuve les instruments et les systèmes de navigation du vaisseau spatial. Cette mission vise à percer les secrets des débuts du système solaire et à faire la lumière sur la formation et l’évolution de notre propre planète. À chaque survol, Lucy rassemblera des données précieuses qui aideront les scientifiques à reconstituer l’histoire de notre voisinage cosmique.

