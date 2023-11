La sonde Lucy de la NASA découvre des roches binaires surprenantes autour de l'astéroïde Dinkinesh

By

La sonde Lucy de la NASA a récemment fait une découverte intrigante lors de son survol de l'astéroïde Dinkinesh. L’hypothèse initiale était que Dinkinesh n’avait qu’une seule lune, mais de nouvelles images de la sonde ont révélé quelque chose de bien plus fascinant : le satellite en orbite autour de Dinkinesh est en réalité constitué de deux roches spatiales qui se sont réunies gravitationnellement. Les astronomes appellent ces paires d’astéroïdes des « binaires de contact ».

Cette découverte inattendue a été révélée lorsque la luminosité de Dinkinesh a commencé à changer à mesure que la sonde Lucy s'en approchait. En y regardant de plus près, les scientifiques de la NASA ont réalisé que le satellite de l'astéroïde avait deux lobes qui semblaient se toucher. Cependant, cela n’est devenu évident que dans les images supplémentaires obtenues par la sonde, prises peu avant et après l’approche la plus proche.

La présence d’un binaire de contact autour de Dinkinesh a surpris les scientifiques, car c’est la première fois que la NASA observe un tel phénomène où un astéroïde tourne autour d’un autre. John Spencer, scientifique adjoint du projet de Lucy, a exprimé son étonnement en déclarant : « Nous avions observé des variations inhabituelles dans la luminosité de Dinkinesh, qui faisaient allusion à la présence d'une sorte de lune. Cependant, nous ne nous attendions jamais à quelque chose d’aussi étrange que cela.

La mission d'étude des astéroïdes de la sonde Lucy ne manquera pas de révéler d'autres surprises. Au cours d'une période de 12 ans, Lucy effectuera des survols de jusqu'à 10 astéroïdes « troyens », partageant l'orbite de Jupiter, pour mieux comprendre la formation précoce des planètes dans notre système solaire.

Après avoir terminé sa visite à Dinkinesh, Lucy retourne maintenant vers la Terre pour utiliser une « assistance gravitationnelle », la propulsant plus loin dans le système solaire. Suite à cette manœuvre, le vaisseau spatial traversera la ceinture principale d’astéroïdes, observant l’astéroïde Donaldjohanson en 2025 avant d’atteindre les astéroïdes troyens en 2027.

Dans l’ensemble, cette découverte met en évidence la nature dynamique et complexe des astéroïdes de notre système solaire. Alors que Lucy poursuit sa mission, les scientifiques attendent avec impatience les autres surprises qu'elle pourrait dévoiler.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'a découvert la sonde Lucy autour de l'astéroïde Dinkinesh ?

La sonde Lucy a découvert que le satellite en orbite autour de l’astéroïde Dinkinesh est en réalité constitué de deux roches spatiales qui se sont rapprochées gravitationnellement. Ces astéroïdes appariés sont connus sous le nom de « binaires de contact ».

2. Pourquoi cette découverte est-elle importante ?

La NASA n’a jamais observé auparavant un binaire de contact en orbite autour d’un autre astéroïde, ce qui en fait une découverte inattendue et intrigante. Cela contribue à notre compréhension de la nature complexe des astéroïdes du système solaire.

3. Quel est le but de la mission Lucy de la NASA ?

La mission Lucy vise à étudier les astéroïdes et à mieux comprendre la formation précoce des planètes dans notre système solaire. En effectuant des survols d'astéroïdes troyens et en effectuant des observations dans la ceinture principale d'astéroïdes, Lucy apportera des données précieuses.

4. Qu'est-ce qu'une manœuvre « d'assistance gravitationnelle » ?

Une assistance gravitationnelle est une technique utilisée par les vaisseaux spatiaux pour gagner de la vitesse et ajuster leur trajectoire en utilisant l'attraction gravitationnelle d'un corps céleste. Dans ce cas, la sonde Lucy utilise la gravité terrestre pour se propulser plus loin dans le système solaire.

5. Quels astéroïdes Lucy visitera-t-elle ensuite ?

Après sa rencontre avec Dinkinesh, Lucy observera l'astéroïde Donaldjohanson en 2025 avant d'atteindre les astéroïdes troyens en 2027. Ces survols offriront davantage d'opportunités d'exploration et de découverte scientifiques.