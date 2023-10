Le vaisseau spatial Lucy s'approche de sa première rencontre avec un astéroïde au cours de son voyage de 12 ans

Le vaisseau spatial Lucy, dans le cadre de son ambitieuse mission de 12 ans visant à visiter huit astéroïdes différents, se rapproche progressivement de sa première cible. Après avoir parcouru plus de 33 millions de milles (54 millions de kilomètres) depuis son lancement en octobre 2021, Lucy se trouve désormais à environ 4.7 millions de milles (7.6 millions de kilomètres) de sa destination, un petit astéroïde appelé Dinikinesh. Cependant, Lucy a encore 16 millions de kilomètres à parcourir avant d'atteindre Dinikinesh le 25er novembre, selon la NASA.

Ces dernières semaines, l’équipe de la mission Lucy a observé une augmentation de la luminosité à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l’astéroïde. Lucy a réussi à apercevoir Dinikinesh pour la première fois le 3 septembre et avance progressivement vers lui depuis. La caméra haute résolution du vaisseau spatial, L'LORRI, a été utilisée pour capturer une série d'images dans le cadre d'un programme de navigation optique. Ce programme détermine la position relative du vaisseau spatial et de sa cible en analysant la position apparente de l'astéroïde sur le fond d'étoiles, garantissant ainsi un survol précis.

Récemment, Lucy a effectué une manœuvre mineure de correction de trajectoire le 29 septembre, qui a ajusté sa vitesse d'environ 0.1 mille par heure (6 centimètres par seconde). Cet ajustement permettra à Lucy de passer à moins de 265 miles (425 kilomètres) de l'astéroïde lors de son survol. Si nécessaire, d’autres ajustements de trajectoire pourront être effectués en octobre.

Malgré une panne temporaire de communication survenue entre le 6 octobre et la mi-octobre alors que le vaisseau spatial passait derrière le Soleil du point de vue de la Terre, Lucy a continué à collecter des images de l'astéroïde. Ces images seront transmises à la Terre une fois la communication avec Lucy rétablie.

Dinikinesh, un petit astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, ne mesure qu'environ un demi-mile de large (1 kilomètre). Il a été ajouté à l'itinéraire de la mission Lucy pour tester le système de suivi terminal du vaisseau spatial, qui permet une imagerie précise lors de rencontres à grande vitesse avec des astéroïdes.

Le voyage de Lucy à travers les astéroïdes troyens débutera en 2027, en commençant par une visite à Eurybates et son partenaire binaire Queta. S'en suivront des rencontres avec Polymèle et son partenaire binaire Leucus, ainsi qu'avec Orus et le couple binaire Patrocle et Ménoetius. Les chevaux de Troie sont un groupe d'astéroïdes qui mènent et suivent Jupiter au cours de son orbite autour du Soleil.

La mission Lucy, du nom du célèbre fossile d'australopithèque découvert en 1974, vise à approfondir notre compréhension des débuts de l'histoire de notre système solaire en explorant ces divers astéroïdes. Dinikinesh, sa première cible, a été choisie pour mettre en valeur les capacités du vaisseau spatial et affiner ses capacités d'imagerie lors de rencontres à grande vitesse avec des astéroïdes.

Sources:

– NASA (www.nasa.gov)

– Space.com (www.space.com)