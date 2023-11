La mission Lucy : percer les secrets des astéroïdes

By

Les astéroïdes captivent depuis longtemps l’imagination des scientifiques et du grand public. Ces roches célestes, vestiges de la formation de notre système solaire, ont non seulement constitué une menace pour la Terre tout au long de l'histoire, mais ont également joué un rôle central dans l'élaboration du destin de notre planète. Un exemple en est l’impact colossal d’un astéroïde qui a déclenché l’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’années. Pour minimiser les incertitudes entourant les approches rapprochées et potentiellement prédire les impacts futurs, la NASA s'est lancée dans la mission Lucy, une entreprise révolutionnaire visant à étudier de près ces énigmatiques roches spatiales.

Alors, quelle est exactement la mission Lucy ? Lancée le 16 octobre 2021 depuis le Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, Lucy est une mission de la NASA conçue pour explorer les chevaux de Troie – un groupe d'astéroïdes qui résident dans deux essaims en orbite autour du Soleil. Contrairement à la plupart des astéroïdes trouvés dans la ceinture d’astéroïdes, ces chevaux de Troie sont situés à des millions de kilomètres de la Terre. En étudiant ces lointains chevaux de Troie, Lucy vise à percer les secrets de leur composition et à faire la lumière sur les origines et l'évolution de notre système solaire.

Récemment, la sonde spatiale Lucy a franchi une étape remarquable en apercevant son tout premier astéroïde troyen, Dinikinesh, qui mesure environ un demi-kilomètre de largeur. Aujourd'hui, le 1er novembre, Lucy s'apprête à effectuer son premier survol historique de Dinikinesh, marquant un moment important de son voyage de 12 ans. Cette approche sert de test technique pour garantir que les systèmes et procédures du vaisseau spatial maintiennent efficacement l'astéroïde dans le champ de vision de ses instruments scientifiques, même s'il passe à toute vitesse à des vitesses ahurissantes dépassant 16,000 XNUMX kilomètres par heure.

Alors que le prochain survol de Dinikinesh représente la première approche d’un astéroïde pour la mission Lucy, le vaisseau spatial a déjà fait une découverte étonnante. L’année dernière, elle est tombée sur un astéroïde troyen appelé Polymèle, niché à proximité de Jupiter, qui possède curieusement son propre satellite. L'équipe de la mission Lucy prévoyait de mener des observations d'occultation d'étoile, en étudiant les effets du passage de Polymèle devant elle.

Dans sa quête pour percer les mystères des astéroïdes troyens, le vaisseau spatial Lucy a effectué une audacieuse manœuvre de fronde en octobre, exploitant l’attraction gravitationnelle de la Terre pour se propulser vers des territoires inexplorés. Au cours de cette manœuvre, il s’est envolé à 350 kilomètres au-dessus de la Terre, captivant l’attention des observateurs du ciel émerveillés par sa présence éphémère. Avant de s'aventurer plus loin dans les profondeurs de l'espace, Lucy a également pris quelques clichés de la Lune, peaufinant ses instruments pour le voyage exaltant qui l'attendait.

Alors que Lucy poursuit son remarquable voyage à travers le cosmos, nous attendons avec impatience la richesse des connaissances qu'elle débloquera sur ces corps célestes captivants. En scrutant notre propre passé cosmique, Lucy nous aide à mieux comprendre notre place dans l'univers, les forces qui nous ont façonnés et les menaces futures potentielles qui se cachent au-delà des limites de notre planète natale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelle est la mission Lucy ?



La mission Lucy est une initiative de la NASA visant à étudier les astéroïdes troyens, un groupe de roches célestes qui gravitent autour du Soleil en deux essaims.



Q : Quel est le but du premier survol du vaisseau spatial Lucy ?



Le premier survol du vaisseau spatial Lucy est un test technique visant à garantir que les systèmes et procédures maintiennent efficacement l'astéroïde dans le champ de vision de ses instruments scientifiques.



Q : Quelle est la signification de l’astéroïde troyen appelé Dinikinesh ?



Dinikinesh représente la première approche d'un astéroïde pour la mission Lucy et constitue une étape importante dans son voyage de 12 ans.



Q : Quelle a été la manœuvre de fronde effectuée par le vaisseau spatial Lucy ?



La manœuvre de fronde a utilisé l'attraction gravitationnelle de la Terre pour propulser le vaisseau spatial Lucy plus loin dans l'espace et prendre de l'élan pour sa mission.



Q : Comment la mission Lucy contribue-t-elle à notre compréhension des astéroïdes et du système solaire ?



En étudiant les astéroïdes troyens, la mission Lucy vise à percer les secrets de leur composition, à faire la lumière sur les origines et l'évolution de notre système solaire, et potentiellement à prédire les futurs impacts d'astéroïdes sur Terre.