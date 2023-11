Nouveaux Horizons : la première rencontre de Lucy avec un Space Rock

By

La mission Lucy de la NASA est sur le point de franchir une étape importante alors qu'elle se prépare à sa première rencontre avec une roche spatiale. Lancé en octobre 2021, le vaisseau spatial survolera mercredi le petit astéroïde Dinkinesh, s’approchant à moins de 265 kilomètres de sa surface lors de l’approche la plus proche. Il s’agit d’un moment passionnant pour la mission Lucy, car elle offre l’opportunité de capturer des données et des images d’un objet qui n’a été observé que sous forme de tache non résolue dans les télescopes.

Dinkinesh, mesurant environ 1 kilomètre de large, réside dans la principale ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Il a été découvert pour la première fois en 1999 grâce aux efforts collaboratifs de la NASA, de l'US Air Force et du programme LINEAR du Massachusetts Institute of Technology, qui vise à identifier les astéroïdes potentiellement dangereux.

Contrairement à d’autres missions récentes en orbite autour d’astéroïdes, Lucy poursuivra sa trajectoire, survolant un total de 10 astéroïdes au cours de son voyage de 12 ans. Le vaisseau spatial atteindra des vitesses d’environ 10,000 4.5 milles par heure (XNUMX kilomètres par seconde) lors de ces survols.

En plus de tester son équipement, l'approche rapprochée de Lucy avec Dinkinesh fournira des informations précieuses aux astronomes. Cela aidera à déterminer les liens entre les plus gros astéroïdes de la ceinture principale et les plus petits astéroïdes géocroiseurs, dont certains pourraient constituer des menaces potentielles pour notre planète.

Alors que l'objectif principal de Lucy est d'explorer les essaims d'astéroïdes troyens de Jupiter, qui n'ont pas encore été explorés, la rencontre de la mission avec Dinkinesh marque une étape importante dans sa mission globale. Les aperçus précédents des chevaux de Troie se limitaient à des rendus artistiques ou à des animations en raison de leur distance. Les images haute résolution de Lucy permettront aux scientifiques de mieux comprendre ces mystérieux astéroïdes.

Questions Fréquentes

1. Comment Lucy va-t-elle capturer les données et les images de Dinkinesh ?

Lucy utilisera des caméras couleur et noir et blanc, un thermomètre et un spectromètre à imagerie infrarouge pour observer la surface de l'astéroïde. Le vaisseau spatial communiquera avec la Terre grâce à son antenne.

2. Qu’apprendront les scientifiques du survol de Dinkinesh ?

Les données collectées lors du survol contribueront à une meilleure compréhension des petits astéroïdes géocroiseurs et de leurs origines potentielles à partir d’astéroïdes plus gros de la ceinture principale. Il offrira un aperçu du processus de formation de ces objets et de leur relation avec des astéroïdes géocroiseurs potentiellement dangereux.

3. Combien d'astéroïdes Lucy rencontrera-t-elle tout au long de sa mission ?

Lucy devrait survoler un total de 10 astéroïdes au cours de son voyage de 12 ans, offrant ainsi aux scientifiques une compréhension globale de ces objets célestes.

Sources:

– NASA : nasa.gov