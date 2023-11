Le vaisseau spatial Lucy de la NASA commence son voyage vers Jupiter et rencontre le premier astéroïde

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA s'est lancé dans son ambitieuse mission d'exploration des astéroïdes troyens près de Jupiter. Le vaisseau spatial a récemment effectué un survol de l'astéroïde Dinkinesh, marquant la première rencontre de son voyage.

Dinkinesh, situé à environ 300 millions de kilomètres dans la ceinture principale d'astéroïdes, a servi de test pour les instruments de Lucy avant d'atteindre les cibles les plus importantes à venir. Bien que Dinkinesh ne mesure qu’un demi-mile de diamètre, il ouvre la voie à l’exploration d’astéroïdes plus gros qui nous attendent.

L'objectif principal de Lucy est d'étudier les chevaux de Troie, considérés comme des vestiges du premier système solaire. Ces essaims d’astéroïdes inexplorés orbitent près de Jupiter et sont considérés comme des capsules temporelles de la création du système solaire. Le vaisseau spatial croisera huit chevaux de Troie, estimés entre 10 et 100 fois plus gros que Dinkinesh, avant de conclure sa mission en 2033.

Hal Levison, le scientifique principal du Southwest Research Institute, s'est dit enthousiasmé par cette rencontre. Dinkinesh était auparavant une tache non résolue dans les observations télescopiques. Aujourd'hui, la proximité de Lucy offre l'opportunité de rassembler des données et des images précieuses.

Nommée d'après les célèbres restes squelettiques vieux de 3.2 millions d'années découverts en Éthiopie, Lucy poursuivra son voyage et rencontrera un astéroïde nommé d'après l'un des découvreurs du fossile de Lucy, Donald Johanson.

Malgré une aile solaire desserrée sur le vaisseau spatial, les contrôleurs de vol estiment qu'elle est suffisamment stable pour mener à bien la mission. Même si Lucy ne collectera pas d'échantillons ni ne fera d'arrêt au stand, elle transmettra ses découvertes à la Terre au cours de la semaine prochaine, partageant ainsi une vue sans précédent de ces corps célestes.

Avec les progrès récents dans l'exploration des astéroïdes, notamment le retour d'échantillons et les missions sur des astéroïdes uniques comme Psyché, la mission Lucy de la NASA ajoute une autre dimension à notre compréhension de l'histoire du système solaire.

FAQ:

Q : Quel est l’objectif principal de Lucy ?

R : Lucy vise à étudier les chevaux de Troie, les essaims d'astéroïdes proches de Jupiter qui fournissent un aperçu du système solaire primitif.

Q : Combien d'astéroïdes Lucy visitera-t-elle ?

R : Lucy croisera huit chevaux de Troie, considérés comme étant nettement plus gros que le Dinkinesh récemment rencontré.

Q : Lucy collectera-t-elle des échantillons ?

R : Non, la mission de Lucy est axée sur l'observation et la collecte de données.