La NASA publie un appel à propositions pour un véhicule de désorbitation destiné à ramener la Station spatiale internationale sur Terre

La NASA a annoncé son intention de faire appel à des entreprises américaines pour développer un véhicule permettant de désorbiter la Station spatiale internationale (ISS). L'agence a publié la semaine dernière un appel d'offres (RFP) sur le portail d'approvisionnement électronique du gouvernement américain SAM.gov. Le véhicule, connu sous le nom de US Deorbit Vehicle (USDV), sera chargé de ramener l'ISS sur Terre en toute sécurité.

L'USDV sera une nouvelle conception de vaisseau spatial ou une modification d'un vaisseau spatial existant qui doit réussir son premier vol et avoir la capacité de se remettre des anomalies, garantissant ainsi qu'un brûlage de déorbite critique puisse être effectué. La NASA vise à ce que des plates-formes détenues et exploitées commercialement prennent en charge les opérations en orbite terrestre basse (LEO) avant la date limite de 2030.

Avant de lancer l'appel d'offres, la NASA avait envisagé l'utilisation du vaisseau spatial Roscosmos Progress pour gérer les opérations de désorbitation. Cependant, l’agence estime désormais qu’une nouvelle solution de vaisseau spatial offrirait des capacités plus robustes. Le véhicule de désorbite devra être attaché à l’ISS au moins un an avant la date de rentrée prévue pour permettre les tests et les vérifications.

Une fois le véhicule attaché, il abaissera l’altitude de l’ISS grâce à la traînée atmosphérique ou à des manœuvres propulsives. Le brûlage final par désorbitation entraînera une rentrée contrôlée dans un couloir prédéfini. Le véhicule de désorbitation sera chargé d’assurer le contrôle delta-v et d’attitude lors de ces événements critiques.

Alors que la NASA se concentre sur la transition vers des missions humaines sur la Lune et sur Mars, l'agence reconnaît l'importance de l'ISS pour la recherche scientifique. Les expériences en microgravité menées sur l'ISS ont contribué à la recherche fondamentale et ont le potentiel de faire progresser plusieurs disciplines.

Alors que la NASA poursuit son projet de commercialisation des opérations LEO, la coopération internationale entre des partenaires tels que l'ESA, la JAXA et Roscosmos reste essentielle pour l'avenir de l'exploration spatiale.

