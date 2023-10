La NASA va lancer un système de communication laser vers la Station spatiale internationale

La NASA se prépare à envoyer un système de communication laser à la Station spatiale internationale (ISS) le mois prochain. Le système, connu sous le nom d'ILLUMA-T, sera installé sur le module externe de l'ISS. Son objectif est de présenter les communications laser à haut débit de la station spatiale au Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) de la NASA, qui transmettra ensuite les données à la Terre.

LCRD, lancé en 2021, envoie actuellement des données vers la Terre depuis une orbite géosynchrone à un débit de 1.2 Gbit/s. En tant que satellite relais, le LCRD permet aux missions spatiales d'envoyer leurs données via des liaisons laser au relais, qui les transmet ensuite aux stations au sol sur Terre. La combinaison d'ILLUMA-T et de LCRD établira le premier système de relais de communication laser bidirectionnel de la NASA.

L'avantage des systèmes laser par rapport aux méthodes de communication traditionnelles est qu'ils offrent des débits de données plus élevés tout en étant plus légers et nécessitant moins d'énergie. Ceci est particulièrement avantageux lors de la conception d’engins spatiaux.

La charge utile ILLUMA-T est gérée par le Goddard Space Flight Center de la NASA, en collaboration avec le Johnson Space Center et le Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN) du Massachusetts Institute of Technology. Le lancement du système de communication laser est prévu le 5 novembre à bord du vaisseau spatial SpaceX Dragon depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Outre ILLUMA-T, le vaisseau spatial Dragon transportera également d'autres expériences, du matériel et des fournitures pour l'équipage de l'Expédition 70. L’une de ces expériences est l’Atmospheric Waves Experiment (AWE), qui mesurera les caractéristiques et le mouvement des ondes de gravité atmosphériques. AWE vise à améliorer notre compréhension de l'atmosphère, de la météo et du climat de la Terre et à développer des stratégies pour atténuer les effets de la météorologie spatiale.

Source : NASA