Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity sur Mars

Depuis la sortie de ChatGPT, les préoccupations concernant les implications éthiques de l’intelligence artificielle ont été largement discutées. Beaucoup craignent que l’IA puisse conduire à l’extinction de l’humanité ou à la suppression d’emplois. Il existe cependant une approche différente pour intégrer l’IA sur le lieu de travail, qui évite ces pièges éthiques. Les équipes de robots spatiaux de la NASA fournissent un exemple de la façon dont les humains et les robots peuvent travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.

L’idée de remplacer les humains par des machines est une crainte courante associée à l’IA. Cependant, des preuves empiriques montrent que l’automatisation ne réduit pas nécessairement les coûts mais accroît au contraire les inégalités. Les systèmes d’autonomie mixte, où humains et robots travaillent ensemble, offrent une alternative au remplacement complet. Dans ces systèmes, les humains et les robots opèrent au sein du même système, s’influençant mutuellement sur leurs actions. Cette approche peut contribuer à éviter les problèmes de travail fantôme, où les humains sont accablés de tâches insensées qui pourraient potentiellement être automatisées.

La recherche menée auprès d'équipes de robots spatiaux à la NASA montre que la constitution d'équipes homme-robot au lieu de remplacer les humains peut résoudre de nombreux problèmes éthiques liés à l'IA. Ces équipes exploitent les forces des humains et des robots pour travailler vers un objectif commun. Par exemple, des robots peuvent être envoyés pour effectuer des tâches physiquement dangereuses, tandis que les humains fournissent l’expertise et les capacités de prise de décision nécessaires. En étendant et en augmentant les capacités humaines grâce à la robotique, les entreprises peuvent créer de solides équipes homme-robot.

L’un des défis éthiques de l’IA est l’utilisation et la récolte des données. La formation à l'IA générative sur le travail des artistes sans leur consentement et les ensembles de données commerciales biaisées ont soulevé des inquiétudes. Cependant, les robots sur Mars s’appuient sur des informations visuelles et à distance pour effectuer leurs tâches, évitant ainsi certains des dilemmes éthiques associés à l’utilisation des données sociales dans l’IA.

Un autre aspect à considérer concerne les liens émotionnels qui peuvent être noués avec les robots. Les soldats pleurent les drones brisés sur le champ de bataille et les familles développent un attachement à leurs robots domestiques. Ce lien émotionnel naît d’un sentiment d’attention portée aux machines et peut valoriser les qualités qui rendent les gens humains.

Dans les secteurs où l’IA pourrait potentiellement remplacer les travailleurs, l’accent mis sur des partenariats homme-machine intelligents peut améliorer les capacités humaines plutôt que de les nuire. L'IA peut soutenir les équipes de rédaction de scénarios en fournissant des informations à la volée, aider les artistes à générer des algorithmes pour la créativité et aider les équipes logicielles à détecter les erreurs. Même si ces partenariats n’éliminent pas toutes les préoccupations éthiques liées à l’IA, ils proposent une approche plus humaine et éthique de l’intégration de la technologie sur le lieu de travail.

