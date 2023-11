Des astronomes font une découverte révolutionnaire : sept planètes « brûlantes » dévoilées dans un nouveau système

Une découverte révolutionnaire dans le domaine de l’exploration spatiale a séduit les astronomes du monde entier. En utilisant les données du télescope spatial Kepler, un ancien télescope spatial de la Nasa, les scientifiques ont découvert un tout nouveau système qui abrite sept planètes brûlantes. Ces corps célestes gravitent autour d’une étoile lointaine qui, contrairement à toute attente, est plus grande et plus chaude que notre propre soleil.

Décrites comme « étouffantes » et « baignées » d’une chaleur intense, les planètes récemment découvertes résident à proximité immédiate de leur étoile hôte semblable au Soleil. En fait, cette étoile dépasse de 10 % la taille de notre soleil et émet une chaleur environ 5 % plus chaude. En conséquence, ces planètes subissent plus de chaleur par unité de surface que n’importe quelle planète de notre propre système solaire.

Remarquables par leur taille, chacune de ces planètes nouvellement découvertes dépasse la Terre en termes d’échelle. Les deux planètes les plus intérieures sont légèrement plus grandes, tandis que les cinq autres semblent nettement plus grandes, atteignant environ deux fois la taille de notre planète. Les astronomes pensent que les planètes intérieures présentent probablement des compositions rocheuses avec des atmosphères potentiellement minces, tandis que les cinq planètes extérieures devraient avoir des atmosphères plus épaisses.

Le système a été baptisé système Kepler-385, rendant hommage au rôle central que le télescope à la retraite a joué dans sa découverte. Ce système remarquable entre désormais dans un prestigieux catalogue de planètes candidates compilé par le télescope Kepler. Le catalogue contient près de 4,400 700 planètes candidates, dont plus de XNUMX systèmes multiplanétaires – une découverte étonnante, car il est rare de rencontrer des systèmes comportant plus de six planètes candidates.

Ce nouveau catalogue vise à fournir aux astronomes une liste complète et précise de systèmes, leur permettant ainsi de mieux comprendre les propriétés des exoplanètes. Cela souligne la contribution indispensable de la mission Kepler de la NASA à la recherche d'exoplanètes.

Comme l'explique Jack Lissauer, chercheur scientifique au centre de recherche Ames de la Nasa dans la Silicon Valley en Californie et auteur principal de l'étude présentant le nouveau catalogue : « Notre catalogue mis à jour présente la liste la plus précise des planètes candidates de Kepler et de leurs attributs à ce jour. La mission Kepler a été à l’avant-garde de la découverte d’exoplanètes, et cette ressource inestimable enrichira considérablement notre compréhension de ces mondes lointains. »

