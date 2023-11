Nouvelles découvertes découvertes par le télescope spatial Kepler de la NASA

Le télescope spatial Kepler de la NASA, même s'il n'est pas aussi connu que Hubble ou James Webb, a apporté d'importantes contributions à la découverte scientifique. Retiré en 2018, les données du télescope continuent de révéler des révélations passionnantes. Récemment, une équipe de chercheurs a mené une étude qui a révélé l’existence de sept exoplanètes brûlantes en orbite autour d’une seule étoile.

Ces exoplanètes, situées au sein du système Kepler-385, sont plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune. Leur proximité avec l’étoile se traduit par une quantité intense de chaleur par unité de surface, dépassant tout ce qui existe dans notre propre système solaire.

Au sein de ce système, une étoile semblable à notre Soleil joue un rôle central. Il est légèrement plus grand et plus chaud, avec un rayon 10 % plus grand et une température 5 % plus élevée. Les deux planètes intérieures ont des tailles qui rappellent celles de la Terre et sont probablement rocheuses avec une atmosphère mince. En revanche, les cinq planètes restantes sont considérablement plus grandes, avec un rayon deux fois supérieur à celui de la Terre et enveloppées dans une atmosphère dense.

Cette découverte révolutionnaire fait partie d'un catalogue complet d'exoplanètes rassemblées par les astronomes de la NASA, révélant ainsi les secrets de ces corps célestes. Le catalogue offre des informations précises sur les planètes candidates de Kepler, fournissant ainsi aux astronomes des données précieuses pour explorer en détail les caractéristiques des exoplanètes.

Le système Kepler-385, décrit avec des détails sans précédent grâce au nouveau catalogue, offre un aperçu de la diversité et de l'habitabilité potentielle des exoplanètes. Contrairement aux catalogues précédents qui se concentraient principalement sur la prévalence des exoplanètes, ce catalogue permet une compréhension plus approfondie des systèmes planétaires individuels, conduisant à des découvertes telles que Kepler-385.

Bien que la mission principale de Kepler se soit achevée en 2013, sa mission étendue, connue sous le nom de K2, s'est poursuivie jusqu'en 2018. Les données du télescope continuent de façonner notre compréhension de l'univers et d'ouvrir la porte à de nouvelles recherches scientifiques.