Les astronomes dévoilent le remarquable système Kepler-385 doté de caractéristiques planétaires uniques

Les astronomes ont fait une découverte passionnante grâce à l'analyse méticuleuse des données du télescope spatial Kepler, à la retraite, de la NASA. Dans un communiqué publié par l'agence spatiale, il a été révélé qu'un système brûlant de sept planètes, nommé Kepler-385, avait été dévoilé. Ce système nouvellement découvert se distingue par ses caractéristiques uniques, le distinguant de nos voisins cosmiques immédiats.

L’un des aspects les plus intrigants de Kepler-385 est que les sept planètes du système sont plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune. Cela les place dans une catégorie relativement rare dans l’univers, ce qui en fait des corps célestes extraordinaires. La chaleur intense émise par leur étoile hôte surpasse celle reçue par toutes les autres planètes ou corps célestes de notre propre système solaire.

Selon les experts, deux des planètes, trouvées plus près de l’étoile, sont probablement composées principalement de roches et pourraient posséder des atmosphères minces. En revanche, les cinq planètes extérieures, de taille nettement plus grande, devraient être enveloppées d’une atmosphère épaisse. Chacune de ces planètes possède un rayon environ deux fois supérieur à celui de la Terre.

Le dévoilement du système Kepler-385 constitue une étape notable dans le dernier catalogue Kepler, qui englobe près de 4,400 700 planètes candidates. Dans ce catalogue, les chercheurs ont identifié plus de XNUMX systèmes multiplanétaires, élargissant ainsi nos connaissances et notre compréhension des exoplanètes.

Le Dr Jack Lissauer, auteur principal du catalogue et chercheur au Ames Research Center de la NASA, a exprimé son enthousiasme face aux résultats, déclarant : « Nous avons rassemblé la liste la plus précise des planètes candidates Kepler et de leurs propriétés à ce jour. » Ce catalogue fournira aux astronomes des informations précieuses sur les caractéristiques des exoplanètes.

La mission Kepler joue un rôle central dans notre quête d’exploration et de compréhension du vaste univers et a joué un rôle déterminant dans la découverte d’une partie importante des exoplanètes connues. Avec ce nouveau catalogue, les scientifiques auront accès à des informations précieuses qui approfondiront notre compréhension de ces corps célestes captivants.

