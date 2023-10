JWST découvre de l'éthane sur trois planètes naines de la ceinture de Kuiper

Le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a fait une découverte importante sur trois planètes naines de la ceinture de Kuiper : Sedna, Gonggong et Quaoar. La ceinture de Kuiper est une région au-delà de Neptune qui contient des corps glacés, dont Pluton et de nombreuses planètes naines.

Les observations réalisées par le JWST mettent en lumière la composition de ces objets célestes lointains, fournissant ainsi de précieuses informations sur l’histoire de notre système solaire. L'une des découvertes notables est la présence d'éthane sur les trois planètes naines.

L'éthane est un composé hydrocarboné composé de deux atomes de carbone et de six atomes d'hydrogène. On le trouve couramment dans le gaz naturel et joue un rôle crucial dans la formation de molécules organiques. La découverte d’éthane sur les planètes naines de la ceinture de Kuiper suggère que ces objets pourraient avoir une chimie du carbone complexe et potentiellement abriter les éléments constitutifs de la vie.

Comprendre la composition des planètes naines de la ceinture de Kuiper est essentiel pour percer les mystères du passé de notre système solaire. En étudiant ces corps célestes éloignés, les scientifiques peuvent mieux comprendre les conditions qui existaient lors de la formation des planètes et d’autres objets dans notre voisinage cosmique.

La capacité du JWST à observer ces planètes naines avec plus de détails que jamais a ouvert de nouvelles voies d'exploration scientifique. Les instruments avancés et les détecteurs sensibles du télescope permettent aux astronomes d'analyser la lumière réfléchie par les surfaces de ces objets distants, fournissant ainsi des données précieuses sur leur composition et leur habitabilité potentielle.

La découverte d'éthane sur Sedna, Gonggong et Quaoar ajoute à notre connaissance croissante de la ceinture de Kuiper et de ses divers habitants. D'autres études utilisant le JWST et d'autres missions futures continueront d'élargir notre compréhension de ces régions éloignées de notre système solaire, nous rapprochant ainsi de la découverte des secrets de nos origines cosmiques.

Source : NASA

Définitions:

– Ceinture de Kuiper : Une région en forme de beignet de corps glacés au-delà de l'orbite de Neptune, contenant Pluton et de nombreuses planètes naines.

– Éthane : Composé d’hydrocarbure composé de deux atomes de carbone et de six atomes d’hydrogène, que l’on trouve couramment dans le gaz naturel.

