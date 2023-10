Dévoilement des mystérieux nuages ​​de Jupiter

By

L’attrait énigmatique de la planète Jupiter continue de captiver les scientifiques et les passionnés de l’espace. Récemment, la mission Juno de la NASA a dévoilé une image fascinante des régions septentrionales de la géante gazeuse, laissant les spectateurs intrigués. Le 7 septembre, lors de son 54e survol rapproché, la sonde Juno a réussi à capturer un spectacle extraordinaire connu sous le nom de Jet N7.

L'image montre d'immenses nuages ​​turbulents et des tempêtes tourbillonnantes, ressemblant par hasard à un visage fantomatique le long du terminateur de Jupiter – la ligne séparant le jour de la nuit sur la planète. C'est comme si Halloween décidait de visiter la géante gazeuse un peu plus tôt cette année. Ces formations étranges, filmées par le scientifique citoyen Vladimir Tarasov alors que Junon se trouvait à environ 2,400 XNUMX milles au-dessus de Jupiter, ont déclenché un effet psychologique fascinant connu sous le nom de paréidolie. Nommée d’après la tendance des observateurs à percevoir des motifs ou des visages dans des structures apparemment aléatoires, la paréidolie intrigue depuis longtemps les scientifiques et les artistes.

Bien que cela puisse sembler un phénomène unique, ce n’est pas la première fois que la NASA capture une image de ce qui semble être un visage sur un corps céleste. En 1976, la célèbre photo « Visage sur Mars » fait sensation parmi les passionnés de l’espace. Cependant, des investigations ultérieures menées par la sonde spatiale Viking 1 de la NASA ont révélé que le visage n'était qu'une illusion d'optique provoquée par les caractéristiques géologiques naturelles de la planète rouge.

Juno, la remarquable sonde spatiale de la NASA, continue de orbiter autour de Jupiter et d'en percer les mystères. Lancé en août 2011, Juno est équipé pour mesurer la composition, le champ gravitationnel, le champ magnétique et la magnétosphère polaire de Jupiter. Sa mission s'étend à l'étude de la formation de la planète, notamment la présence d'un noyau rocheux. Juno explore également les propriétés atmosphériques de Jupiter telles que la teneur en eau, la répartition de la masse et les vents formidables pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 620 km/h.

Alors que nous continuons à nous émerveiller devant les images impressionnantes fournies par Juno, nous nous souvenons une fois de plus des vastes merveilles que recèle notre univers. À chaque survol rapproché, les révélations de Juno attisent notre curiosité et approfondissent notre compréhension de l’énigmatique géante gazeuse.

QFP

Qu'a capturé la mission Juno de la NASA ?

La mission Juno de la NASA a capturé une image des régions nord de Jupiter connues sous le nom de Jet N7, présentant des nuages ​​turbulents et des formations orageuses ressemblant à un visage fantomatique.

Qu’est-ce que la paréidolie ?

La paréidolie est un phénomène psychologique qui amène les observateurs à percevoir des visages ou des motifs dans des structures aléatoires.

La NASA a-t-elle déjà capturé des images similaires ?

Oui, en 1976, la NASA a pris la célèbre photo « Visage sur Mars », qui s'est révélée plus tard être une illusion d'optique causée par les caractéristiques géologiques naturelles de la planète.

Quelle est la mission de Junon ?

Juno est une sonde spatiale de la NASA en orbite autour de Jupiter. Il mesure la composition, le champ gravitationnel, le champ magnétique et la magnétosphère polaire de Jupiter, tout en recherchant des indices sur la formation de la planète, les propriétés atmosphériques, etc.