Nouvelles découvertes sur Ganymède : sels et substances organiques trouvés sur la plus grande lune de Jupiter

La sonde spatiale Juno de la NASA a fait une découverte révolutionnaire sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Lors d'un récent survol en juin 2021, le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) de Juno a détecté la présence de sels et de composés organiques à la surface de la lune, révélant des informations intrigantes sur sa composition et son histoire.

Ganymède, dont le diamètre est supérieur à celui de la planète Mercure, possède un immense océan sous sa croûte glacée. L'analyse de Juno a fourni des informations précieuses sur la chimie de la Lune et les interactions au sein de l'atmosphère de Jupiter et de ses lunes.

L'instrument JIRAM a identifié divers sels, notamment le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium et le bicarbonate de sodium. De plus, Juno a potentiellement découvert des aldéhydes aliphatiques, des composés organiques qui ont des implications importantes pour la compréhension de la formation et de l'évolution de Ganymède.

Le fait que ces composés et sels aient été détectés est tout à fait remarquable compte tenu de la proximité de Ganymède avec le champ magnétique intense de Jupiter. Le bouclier magnétique autour de l'équateur de Ganymède semble protéger la surface des effets néfastes des électrons et des ions lourds émis par le champ magnétique de Jupiter, permettant ainsi la préservation de ces substances.

Scott Bolton, chercheur principal de Juno au Southwest Research Institute, explique : « Nous avons trouvé la plus grande abondance de sels et de matières organiques dans les terrains sombres et lumineux aux latitudes protégées par le champ magnétique. Cela suggère que nous voyons les restes d’une saumure océanique profonde qui a atteint la surface de ce monde gelé.

Ces découvertes soulèvent des questions sur l'existence d'une activité hydrothermale et sur les interactions entre l'océan souterrain de Ganymède et les roches profondes de la Lune. La présence de cheminées hydrothermales ou d'interactions étendues eau-roche pourraient expliquer l'équilibre des sels observé. Les sels de sodium, en particulier, sont des indicateurs significatifs d’altération aqueuse au sein de Ganymède.

Si les auteurs de l’étude publiée dans Nature Astronomy reconnaissent la possibilité que d’autres processus contribuent à la formation de ces sels, ils soulignent la nécessité d’investigations plus approfondies. L'épaisse croûte de Ganymède et les échanges potentiels en surface suggèrent une dynamique complexe entre sa croûte peu profonde et sa surface ainsi qu'un dépôt externe potentiel de ces sels.

La mission Juno, qui a débuté en 2011, a déjà été prolongée à deux reprises grâce à ses découvertes remarquables. En tant que deuxième mission en orbite autour de Jupiter après la sonde Galileo de la NASA, Juno continue de faire la lumière sur la météo, l'environnement magnétique et l'histoire de la géante gazeuse. Avec son exploitation prévue jusqu'en septembre 2025, Juno promet de dévoiler davantage de secrets cachés dans la plus grande planète de notre système solaire et ses lunes captivantes.

