La mission Juno de la NASA découvre d'étonnants minéraux et composés organiques sur la lune Ganymède de Jupiter

La mission Juno de la NASA a récemment dévoilé une découverte révolutionnaire sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), qui se trouvait à bord du vaisseau spatial Juno, a collecté des données lors d'un survol rapproché de Ganymède, révélant la présence de sels minéraux et de composés organiques à la surface de la lune.

Cette observation remarquable marque une avancée significative dans notre compréhension de l’origine et de la composition de Ganymède. Les résultats, publiés dans la revue Nature Astronomy le 30 octobre, mettent en lumière la composition des profondeurs océaniques de la mystérieuse lune.

Ganymède, mesurant encore plus grand que la planète Mercure, a suscité l'intérêt scientifique en raison de son énorme océan interne dissimulé sous une croûte glacée. Acquérir un aperçu de la composition de la Lune et de la présence de minéraux et de matières organiques nous rapproche du déchiffrement des secrets cachés dans Ganymède.

Auparavant, les traces de sels et de composés organiques n'étaient évoquées que par le vaisseau spatial Galileo de la NASA, le télescope spatial Hubble et le très grand télescope de l'Observatoire européen austral. Cependant, la résolution spatiale de ces observations était insuffisante pour tirer des conclusions définitives. Aujourd'hui, grâce au survol rapproché de Juno, nous disposons d'observations détaillées sans précédent de la surface de Ganymède.

L'instrument JIRAM, principalement conçu pour étudier l'atmosphère de Jupiter, s'est avéré inestimable pour examiner les surfaces de Ganymède ainsi que des autres lunes galiléennes de Jupiter. Avec une résolution spatiale remarquable pour la spectroscopie infrarouge dépassant 0.62 mille par pixel, JIRAM a identifié et analysé des caractéristiques spectrales uniques de matériaux autres que la glace d'eau, notamment le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et éventuellement des aldéhydes aliphatiques.

Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour étudier l’histoire de Ganymède et les processus qui ont façonné la Lune au cours de milliards d’années. La présence de sels ammoniacaux suggère que Ganymède aurait pu accumuler des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation. De plus, les sels carbonatés peuvent contenir des indices sur les glaces riches en dioxyde de carbone et sur l’évolution géologique complexe de la Lune.

