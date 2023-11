Une nouvelle étude révèle des molécules organiques et des sels sur la lune Ganymède de Jupiter

By

La mission Juno de la NASA a fait une découverte révolutionnaire sur Ganymède, l'une des lunes de Jupiter. Le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) du vaisseau spatial a détecté la présence de molécules organiques et de sels minéraux à la surface de la lune. Cette découverte pourrait fournir des informations précieuses sur la formation de Ganymède et la composition de ses profondeurs océaniques.

Des observations antérieures provenant de télescopes et d'engins spatiaux faisaient allusion à l'existence de sels et de matières organiques sur Ganymède, mais la résolution spatiale de ces données était insuffisante pour tirer des conclusions définitives. Cependant, les spectres infrarouges à haute résolution spatiale obtenus par le JIRAM lors d'un survol rapproché en juin 2021 ont finalement confirmé la présence de ces composés.

Le capteur JIRAM a capturé des images infrarouges et des spectres de la surface de Ganymède, révélant une vue détaillée de la composition de la lune. La résolution spatiale exceptionnelle a permis aux scientifiques d’identifier diverses molécules, notamment le bicarbonate de sodium, le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d’ammonium et les aldéhydes aliphatiques, aux côtés de la glace d’eau.

Selon Federico Tosi, co-chercheur de Juno, la présence de sels ammoniacaux suggère que Ganymède aurait pu accumuler des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation. De plus, les sels carbonatés pourraient être des restes de glaces riches en dioxyde de carbone. Ces découvertes mettent en lumière l’histoire géologique de la Lune et les processus qui ont façonné sa surface.

Il est intéressant de noter que la région équatoriale de Ganymède est protégée du champ magnétique intense de Jupiter, la protégeant ainsi du bombardement électronique et ionique lourd. Cette protection joue un rôle important dans la préservation des molécules organiques et des sels présents dans les terrains sombres et lumineux.

Scott Bolton, chercheur principal de Juno, estime que l'abondance de sels et de matières organiques à des latitudes spécifiques indique la présence de restes de saumure océanique profonde qui ont atteint la surface gelée de la Lune.

Cette étude révolutionnaire, publiée dans Nature Astronomy, souligne l'importance de la mission de Juno pour percer les secrets des lunes de Jupiter et approfondir notre compréhension des processus de formation du système solaire.

FAQ:

Q : Qu'a découvert le spectromètre JIRAM sur Juno à la surface de Ganymède ?

R : Le spectromètre JIRAM a détecté la présence de molécules organiques et de sels minéraux.

Q : Que suggèrent les découvertes sur la formation de Ganymède ?

R : La présence de sels ammoniacaux indique que Ganymède a peut-être accumulé des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation. Les sels carbonatés pourraient être des restes de glaces riches en dioxyde de carbone.

Q : Comment ces découvertes ont-elles été rendues possibles ?

R : Les spectres infrarouges à haute résolution spatiale obtenus par JIRAM lors d'un survol rapproché en juin 2021 ont fourni des informations détaillées sur la composition de la surface de Ganymède.

Q : Comment les molécules organiques et les sels sont-ils protégés sur Ganymède ?

R : La région équatoriale de Ganymède est protégée du champ magnétique intense de Jupiter, ce qui contribue à préserver les molécules organiques et les sels sous certaines latitudes.

Q : Quelle importance cette étude a-t-elle pour notre compréhension du système solaire ?

R : Cette étude contribue à notre connaissance de l'histoire géologique et des processus de formation des lunes de Jupiter, élargissant ainsi notre compréhension du système solaire dans son ensemble.