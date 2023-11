Nouvelles découvertes : sels et substances organiques découverts sur la lune Ganymède de Jupiter

Les données collectées par la mission Juno de la NASA ont révélé la présence de sels minéraux et de composés organiques à la surface de Ganymède, la lune de Jupiter. Le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), à bord du vaisseau spatial, a obtenu ces résultats lors d'un survol rapproché de la lune glacée. Publiée dans la revue Nature Astronomy, cette découverte fournit des informations précieuses sur la composition de Ganymède et l'origine de son vaste océan interne.

Ganymède, la plus grande des lunes de Jupiter et encore plus grande que la planète Mercure, fascine les scientifiques en raison de son océan d'eau caché sous la croûte glacée. Des observations antérieures du vaisseau spatial Galileo de la NASA, du télescope spatial Hubble et du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral faisaient déjà allusion à la présence de sels et de matières organiques sur Ganymède, mais la résolution de ces observations était insuffisante pour confirmer définitivement leur existence.

Cependant, grâce à la capacité haute résolution de JIRAM, les scientifiques de Juno ont pu identifier des caractéristiques spectrales uniques de matériaux autres que la glace, notamment le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et éventuellement des aldéhydes aliphatiques. Ces découvertes suggèrent que Ganymède pourrait avoir accumulé des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation, et que les sels carbonatés pourraient être des restes de glaces riches en dioxyde de carbone.

Les observations faites lors du survol ont également révélé que l'abondance de sels et de matières organiques est plus élevée dans les terrains sombres et lumineux aux latitudes protégées par le champ magnétique de Ganymède. Cela suggère que les régions protégées, jusqu'à une latitude d'environ 40 degrés, sont moins affectées par le bombardement de particules énergétiques du champ magnétique de Jupiter.

Ces nouvelles découvertes marquent une étape importante dans la compréhension de la composition et de l’histoire géologique de Ganymède. Grâce aux progrès continus de la technologie d'exploration spatiale, les futures missions sur la lune de Jupiter pourraient fournir des informations encore plus détaillées sur sa surface complexe et son potentiel d'accueil de la vie.

