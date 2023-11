La mission Juno de la NASA découvre des signes de composés organiques sur la lune Ganymède de Jupiter

By

La mission Juno de la NASA a fait une découverte révolutionnaire sur Ganymède, la lune de Jupiter. Pour la première fois, le vaisseau spatial a détecté des sels minéraux et des composés organiques à la surface de la Lune, indiquant la présence d'une saumure océanique souterraine qui atteint la croûte de ce monde glacé.

La révélation est venue des données collectées par le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) lors d’un survol rapproché de Ganymède. Juno, dans son exploration de la plus grande lune de Jupiter, a dévoilé ses intrigants secrets. Ganymède, plus grand que la planète Mercure entière, fascine depuis longtemps les scientifiques en raison du vaste océan interne caché sous sa croûte glacée.

Le 7 juin 2021, Juno a survolé Ganymède à une distance remarquablement proche de 1,046 XNUMX kilomètres, capturant des informations détaillées sur la surface de la Lune. L'instrument JIRAM, grâce à ses capacités avancées d'imagerie infrarouge, a acquis des images et des spectres infrarouges fascinants de Ganymède.

Les données obtenues par JIRAM lors du survol établissent une nouvelle référence en matière de spectroscopie infrarouge avec une résolution spatiale sans précédent. Grâce à cela, les scientifiques de Juno ont pu identifier et analyser des caractéristiques spectrales uniques associées aux matériaux autres que la glace. Ceux-ci comprennent le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et éventuellement les aldéhydes aliphatiques. Ces découvertes indiquent la présence de sels minéraux et de composés organiques à la surface de la Lune.

Cette découverte fournit des informations précieuses sur la composition de Ganymède et renforce l’idée selon laquelle un océan souterrain existe sur la Lune. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour une exploration plus approfondie et une enquête sur l’habitabilité potentielle de cette lune énigmatique.

Questions fréquentes

1. Qu'est-ce que la mission Juno de la NASA a découvert sur Ganymède ?

La mission Juno de la NASA a découvert des sels minéraux et des composés organiques à la surface de Ganymède, la lune de Jupiter, indiquant la présence d'une saumure océanique souterraine qui atteint la croûte lunaire.

2. Comment Juno a-t-il collecté des données sur Ganymède ?

Juno a collecté des données sur Ganymède à l'aide du spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) lors d'un survol rapproché de la lune.

3. Pourquoi Ganymède intéresse-t-il les scientifiques ?

Ganymède présente un grand intérêt pour les scientifiques car il s’agit de la plus grande lune de Jupiter et possède un vaste océan d’eau interne caché sous sa croûte glacée.

4. Quels sont certains des matériaux autres que de la glace d'eau détectés sur Ganymède ?

Les données du JIRAM ont révélé la présence de chlorure de sodium hydraté, de chlorure d'ammonium, de bicarbonate de sodium et éventuellement d'aldéhydes aliphatiques à la surface de Ganymède.