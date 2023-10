Le vaisseau spatial Juno de la NASA capture une image fascinante de la Lune de Jupiter, Io

La sonde spatiale Juno de la NASA a récemment capturé une superbe image de la quatrième lune de Jupiter, Io, lors d'un survol. L’image a révélé des traces d’activités volcaniques massives et des surfaces ressemblant à de la lave sur la Lune. Cette nouvelle découverte s’ajoute à la richesse d’informations déjà fournies par Juno sur Jupiter et ses lunes.

Les capacités de Juno ont largement dépassé les attentes, ce qui a conduit la NASA à étendre sa mission pour explorer davantage le système jovien. En capturant des images comme celle d’Io, les scientifiques pourront extraire des informations encore plus précieuses sur cette intrigante lune.

Io est connue pour son intense activité volcanique et est considérée comme l’un des corps volcaniques les plus actifs de notre système solaire. Sa surface est remplie de nombreux volcans et de bassins de lave silicatée, que l'on peut voir entrer en éruption et cracher du gaz sulfureux. Ces activités volcaniques sont même visibles depuis la Terre à l'aide d'un télescope.

Pour capturer cette image rapprochée d'Io, Juno a utilisé son instrument JunoCam pendant le survol. Cet instrument a créé une vidéo accélérée, permettant au vaisseau spatial de capturer la lune sous différents angles. Les données collectées alimenteront d'autres études sur les processus volcaniques d'Io et contribueront à notre compréhension de la Lune.

La mission Juno, lancée le 5 août 2011, a déjà fourni plus de trois térabits d'informations scientifiques sur Jupiter. Il est arrivé sur la planète géante le 4 juillet 2016 et poursuivra son étude jusqu'en 2025 ou tant qu'il restera opérationnel.

La mission prolongée du vaisseau spatial se concentrera sur l’exploration des mystérieuses lunes de Jupiter, notamment Europe et Io. À chaque nouvelle découverte, Juno nous rapproche de la découverte des secrets de cette fascinante géante gazeuse et de ses diverses lunes.

Sources:

– Space.com : [Titre source]

– Gizmodo : [Titre source]

– Laboratoire de propulsion à réaction : [Titre source]