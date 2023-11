Le télescope spatial James Webb capture une image époustouflante du centre galactique

Le télescope spatial James Webb, exploité par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a récemment dévoilé une image impressionnante de Sagittarius C (Sgr C), une région de formation d'étoiles située à environ 300 années-lumière de Sagittarius A*. , le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce dernier instantané offre des niveaux de détail et de clarté sans précédent, mettant en valeur des fonctionnalités jamais vues auparavant.

Le chercheur principal de l'équipe d'observation, Samuel Crowe, étudiant de premier cycle à l'Université de Virginie, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Avec le niveau de résolution et de sensibilité que nous obtenons du télescope Webb, nous observons de nombreuses caractéristiques dans cette région pour la toute première fois. Le conseiller de Crowe, le professeur Jonathan Tan, a en outre souligné l'importance de l'étude du centre galactique, le décrivant comme l'environnement le plus extrême de notre galaxie, où les théories de la formation des étoiles peuvent être soumises à des tests rigoureux.

Dans l’image, la NASA signale la présence d’un amas de protoétoiles, qui sont des étoiles encore en train de se former et d’accumuler de la masse. Ces protoétoiles émettent des flux qui génèrent une lueur lumineuse dans un nuage infrarouge sombre. Parmi les 500,000 30 étoiles capturées sur l’image, une protoétoile massive, d’une masse plus de XNUMX fois supérieure à celle de notre Soleil, brille au cœur de ce jeune amas. Il est intéressant de noter que la densité du nuage émergeant des protoétoiles est si élevée qu’elle obstrue la lumière des étoiles situées derrière lui, ce qui donne une apparence apparemment moins encombrée.

Le télescope spatial James Webb a sans aucun doute dévoilé une mine d'informations sur la formation des étoiles dans l'environnement difficile du centre de notre galaxie. Grâce à ses capacités supérieures, il a surpassé les données infrarouges précédentes, offrant aux scientifiques une nouvelle perspective sur la compréhension des subtilités de notre voisinage cosmique.

