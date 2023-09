De nouvelles preuves suggèrent que la lune de Jupiter, Europe, possède les ingrédients nécessaires à la vie

By

Les scientifiques sont depuis longtemps intrigués par Europe, la lune de Jupiter, connue pour abriter un vaste océan salé sous sa coquille glacée. Cet océan souterrain est considéré comme un environnement potentiel dans lequel la vie pourrait prospérer. Cependant, l'opacité de la coquille d'Europe rend difficile pour les scientifiques d'étudier directement la chimie de l'océan.

Des études récentes publiées dans la revue Science ont utilisé une technique appelée spectroscopie proche infrarouge pour analyser la concentration de dioxyde de carbone à la surface d'Europe et retracer son origine. Les résultats indiquent que le carbone sur Europe provient probablement de son océan, fournissant des informations précieuses pour les futures missions de la NASA et améliorant notre compréhension de l'habitabilité de la Lune.

La recherche s’appuie sur des observations antérieures faites par le télescope spatial Hubble, qui ont révélé une forte concentration de chlorure de sodium dans une région appelée Tara Regio, connue sous le nom de « terrain du chaos » en raison de son activité géologique passée. Les nouvelles études utilisant la caméra proche infrarouge du télescope spatial James Webb ont désormais identifié une présence localisée de dioxyde de carbone dans Tara Regio également. Les scientifiques pensent que cette découverte conforte l'hypothèse selon laquelle le dioxyde de carbone émane du dessous de la coquille glacée d'Europe et trouve son origine dans son océan interne.

Le carbone est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons, servant de colonne vertébrale à des molécules importantes. Bien que du carbone ait déjà été découvert en dehors de la Terre, comme sur Mars et Vénus, sa détection sur Europe renforce l'idée selon laquelle la Lune pourrait abriter les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie.

À la lumière de ces découvertes, la NASA a prévu deux missions pour explorer Europe dans un avenir proche. Le vaisseau spatial Europa Clipper, dont le lancement est prévu en octobre 2024, effectuera des survols rapprochés dans le but principal de déterminer si l'océan souterrain peut abriter la vie. De plus, la mission JUICE lancée par l'Agence spatiale européenne atteindra Jupiter d'ici 2031 et étudiera également Europe ainsi que d'autres lunes du système jovien.

Sources:

– Sciences (revue)

- la NASA