La mission IMAP de la NASA avance avec l'assemblage et les tests

Le projet Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) de la NASA a franchi une phase de développement cruciale et est maintenant prêt à être assemblé et testé. L'équipe IMAP a rencontré un comité d'examen pour évaluer le plan d'intégration de tous les systèmes sur le vaisseau spatial, y compris les instruments scientifiques, les systèmes électriques et de communication et les systèmes de navigation. La réussite de cette revue de l'intégration du système (SIR) permet au projet de procéder à l'assemblage et aux tests du vaisseau spatial en vue du lancement.

La mission IMAP vise à explorer les limites de l'héliosphère, la bulle magnétique protectrice entourant notre système solaire, et l'accélération des particules qui s'y produit. En étudiant les messages intégrés dans les particules provenant du Soleil et au-delà, IMAP déchiffrera les mystères de notre voisinage solaire. La mission cartographiera les limites de l’héliosphère, gonflée par le vent solaire.

David McComas, chercheur principal de la mission IMAP et professeur à l'Université de Princeton, a exprimé sa fierté pour les réalisations de l'équipe. Il a déclaré : « Nous passons maintenant à l’intégration et aux tests des engins spatiaux, où tous les sous-systèmes et instruments individuels fusionnent pour créer notre observatoire IMAP complet. »

Prévu pour un lancement en 2025, IMAP sera dirigé par une équipe internationale de plus de 20 institutions partenaires. Le laboratoire de physique appliquée (APL) de Johns Hopkins gère la phase de développement, la construction du vaisseau spatial et sera en charge de l'exploitation de la mission. IMAP est la cinquième mission du portefeuille du programme Solar Terrestrial Probes (STP) de la NASA.

En faisant progresser notre compréhension de l'héliosphère et de l'interaction entre le vent solaire et l'espace, IMAP contribuera aux objectifs plus larges des efforts d'exploration et de recherche scientifique de la NASA. À chaque étape franchie, le projet IMAP nous rapproche de la découverte des secrets de notre système solaire et au-delà.

Sources:

- la NASA

- Université de Princeton