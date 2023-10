La NASA teste avec succès une buse de moteur de fusée en aluminium imprimée en 3D pour les vols dans l’espace lointain

Les ingénieurs de la NASA du Marshall Space Flight Center ont collaboré avec Elementum 3D pour développer et tester une tuyère de moteur de fusée imprimée en 3D en aluminium. La tuyère, constituée d'une nouvelle variante d'aluminium connue sous le nom d'A6061-RAM2, est plus légère que les tuyères traditionnelles et peut transporter plus de charges utiles, ce qui la rend idéale pour les vols dans l'espace lointain. L'aluminium est un métal de faible densité, permettant la fabrication de composants légers et à haute résistance. Cependant, sa faible tolérance à la chaleur extrême et sa tendance à se fissurer lors du soudage le rendent impropre à la fabrication additive de pièces de moteurs-fusées.

Dans le cadre du projet RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution), la NASA s'est concentrée sur l'amélioration des tuyères de fusée en aluminium légères, fabriquées de manière additive, avec de petits canaux internes pour les garder au frais. La buse RAMFIRE est construite en une seule pièce, nécessitant moins de liaisons et réduisant considérablement le temps de fabrication par rapport aux méthodes conventionnelles qui nécessitent des milliers de pièces assemblées individuellement.

La buse a été développée à l’aide de la technologie de dépôt d’énergie dirigée par poudre laser (LP-DED). La NASA et Elementum 3D se sont associés à RPM Innovations (RPMI) pour construire les buses à l'aide de leur processus LP-DED. La tuyère RAMFIRE a réussi plusieurs tests à feu chaud utilisant diverses configurations de combustible, démontrant sa capacité à fonctionner dans des environnements exigeants de l’espace lointain.

Le nouveau procédé de fabrication additive et d'alliage d'aluminium développé dans le cadre du projet RAMFIRE pourrait jouer un rôle crucial dans les objectifs de la NASA visant à atteindre la lune et Mars en permettant la fabrication de composants de fusée légers capables de résister à des charges structurelles élevées. La NASA s'efforce de partager les données et les processus avec les parties prenantes commerciales et universitaires, permettant ainsi des applications potentielles dans l'industrie aérospatiale.

(Source : NASA)