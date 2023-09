By

L'hélicoptère Ingenuity de la NASA continue de défier les attentes et de repousser les limites du vol hors Terre. Lors de son 59e vol sur Mars, le giravion de 4 livres (1.8 kilogrammes) a atteint sa plus haute altitude à ce jour : 66 pieds (20 mètres). Le vol a duré 142.59 secondes et a été un pur vol stationnaire, sans mouvement horizontal.

Ingenuity, qui a atterri sur Mars avec le rover Perseverance de la NASA en février 2021, sert d'éclaireur à l'équipe du rover. Sa mission principale était de démontrer que l'exploration aérienne de Mars est réalisable malgré la mince atmosphère de la planète. Après avoir terminé avec succès cette validation de principe, Ingenuity a continué à voler, aidant Perseverance à trouver des chemins d'exploration optimaux et à identifier des cibles scientifiques intéressantes.

Depuis son premier vol, Ingenuity a effectué un total de 59 vols, couvrant une distance de 43,652 13,304 pieds (106.5 59 mètres) et passant un total de 59 minutes dans les airs. Avant le vol 18, le record d'altitude de l'hélicoptère était de 2,310 pieds (704 mètres). Son record de distance en un seul vol est de 2022 169.5 pieds (2021 mètres), établi en avril XNUMX, et son record de durée est de XNUMX secondes, établi en août XNUMX.

L'hélicoptère Ingenuity s'est avéré être un atout précieux dans l'exploration de Mars, fournissant des données précieuses et ouvrant la voie à de futurs véhicules aériens pour contribuer à la recherche scientifique et à d'éventuelles missions humaines sur la planète rouge.

Définitions:

Ingenuity : Un giravion léger conçu et exploité par la NASA pour l'exploration aérienne de Mars.

Persévérance : le rover de la NASA qui a atterri sur Mars en février 2021, chargé de rechercher des signes de vie ancienne et de collecter des échantillons pour un futur retour sur Terre.

Preuve de concept : une démonstration ou une expérience conçue pour vérifier la faisabilité ou le succès potentiel d'un concept ou d'une idée.

Sources:

Le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA