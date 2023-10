La NASA repousse les limites des communications spatiales avec le lancement d'ILLUMA-T

La NASA révolutionne les communications spatiales avec le lancement prochain d'ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) vers la Station spatiale internationale (ISS) en novembre. Cette charge utile révolutionnaire mettra en valeur l’immense potentiel des communications laser dans les missions en orbite terrestre basse.

Remplaçant les citations de l'article original, le lancement d'ILLUMA-T représente un pas en avant majeur dans les communications spatiales. Les communications laser utilisent la lumière infrarouge invisible, permettant aux engins spatiaux de transmettre et de recevoir des informations à des débits de données plus élevés. Cela signifie que de grandes quantités de données peuvent être renvoyées sur Terre en une seule transmission, permettant ainsi des découvertes plus rapides et une recherche plus efficace pour les scientifiques et les explorateurs.

Géré par le programme Space Communications and Navigation (SCaN) de la NASA, ILLUMA-T collaborera avec le Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) de l'agence, en vue de créer le premier relais de communications laser bidirectionnel de bout en bout de la NASA. Le LCRD, lancé en décembre 2021, mène déjà des expériences pour démontrer les avantages des communications laser depuis une orbite géosynchrone.

Certaines de ces expériences incluent l'analyse de l'impact de l'atmosphère sur les signaux laser, le test de la compatibilité avec plusieurs utilisateurs, l'exploration des capacités de réseau tolérant les retards et les perturbations (DTN) et l'amélioration des capacités de navigation. En utilisant les communications laser, la NASA repousse les limites du transfert de données et élargit les possibilités d'exploration spatiale.

Une fois installé sur l'ISS, ILLUMA-T achèvera la première démonstration dans l'espace des capacités de relais laser bidirectionnel de la NASA. Equipé d'un télescope et d'un cardan à deux axes, son module optique permet un suivi précis du LCRD en orbite géosynchrone. De la taille d’un micro-ondes, le module optique est comparable à un réfrigérateur standard.

Avec ILLUMA-T à bord, la transmission de données de l'ISS vers le LCRD atteindra un débit impressionnant de 1.2 gigabits par seconde. Les données seront ensuite transmises à des stations optiques au sol en Californie ou à Hawaï et acheminées vers le centre d'opérations de mission LCRD au Nouveau-Mexique. Enfin, les données reçues seront analysées par les équipes d'opérations au sol d'ILLUMA-T au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, garantissant leur précision et leur qualité.

En collaborant avec succès avec le LCRD, ILLUMA-T a le potentiel de devenir un composant essentiel de l'ISS, améliorant considérablement les capacités de transmission de données de la NASA vers et depuis le laboratoire en orbite.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quel est le but d’ILLUMA-T ?

R : Le but d'ILLUMA-T est de démontrer les avantages des communications laser pour les missions en orbite terrestre basse et de montrer la possibilité d'intégrer les communications laser dans les réseaux de communications spatiales de la NASA.

Q : En quoi la communication laser diffère-t-elle des méthodes de communication traditionnelles ?

R : La communication laser utilise la lumière infrarouge invisible pour transmettre et recevoir des données à des débits plus élevés, permettant aux vaisseaux spatiaux d'envoyer de plus grandes quantités d'informations vers la Terre en une seule transmission. Cela accélère le processus de transfert de données et facilite des recherches et des découvertes plus rapides.

Q : Quels sont les avantages potentiels des communications laser pour les chercheurs ?

R : Les communications laser peuvent fournir des débits de données améliorés, permettant aux chercheurs de l'ISS d'envoyer davantage de données vers la Terre à la fois. Cette efficacité accrue peut profiter à diverses recherches scientifiques menées sur la station spatiale.

Q : Quel est l'objectif à long terme des démonstrations de communications laser de la NASA ?

R : La NASA vise à intégrer les communications laser en tant que capacité standard au sein de ses réseaux de communications spatiales, qui comprennent le réseau spatial proche et le réseau spatial profond.

Q : Qui finance et gère le projet ILLUMA-T ?

R : La charge utile ILLUMA-T est financée par le programme Space Communications and Navigation (SCaN) de la NASA et gérée par le Goddard Space Flight Center de la NASA en collaboration avec le bureau du programme de la Station spatiale internationale au Johnson Space Center de la NASA et le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Laboratoire Lincoln.