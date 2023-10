Hubble de la NASA capture une superbe image de la galaxie lenticulaire NGC 3156

By

Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé une image époustouflante de NGC 3156, une galaxie lenticulaire située à 73 millions d'années-lumière. Découverte par l'astronome William Herschel en 1784, NGC 3156 est située dans la constellation équatoriale mineure du Sextans.

Les galaxies lenticulaires, comme NGC 3156, ont un renflement central d'étoiles entouré d'un grand disque, semblable aux galaxies spirales. Cependant, contrairement aux spirales, les lenticulaires manquent de bras spiraux proéminents. De plus, comme les galaxies elliptiques, les galaxies lenticulaires sont principalement constituées d’étoiles plus anciennes avec une formation d’étoiles en cours minimale et aucune émission significative d’hydrogène.

L'image capturée par le télescope spatial Hubble présente les caractéristiques uniques de NGC 3156, notamment deux remarquables fils de poussière brun rougeâtre foncé traversant le disque de la galaxie. Cette apparence distinctive donne leur nom aux galaxies lenticulaires, car elles ressemblent à des lentilles vues de côté ou de tranche.

Les astronomes ont étudié de manière approfondie NGC 3156, explorant divers aspects de sa composition et de son comportement. Ils ont examiné ses amas globulaires, qui sont des groupes d’étoiles à peu près sphériques liés entre eux par la gravité. De plus, les scientifiques ont étudié l’interaction entre les étoiles et le trou noir supermassif au cœur de la galaxie.

En utilisant les données collectées par le télescope spatial Hubble, les astronomes ont comparé les étoiles proches du noyau de NGC 3156 avec celles des galaxies de taille et de masse de trous noirs similaires. Les résultats ont montré que NGC 3156 a un pourcentage plus élevé d’étoiles dévorées par son trou noir supermassif par rapport à ses homologues.

L'image captivante de NGC 3156 offre un aperçu du monde fascinant des galaxies lenticulaires, approfondissant ainsi notre compréhension de ces objets célestes uniques. Grâce à la recherche et à l’exploration en cours, les scientifiques espèrent dévoiler davantage de secrets sur les vastes merveilles cosmiques de l’univers.

Sources:

– NASA : www.nasa.gov

– ESA : www.esa.int