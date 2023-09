Image époustouflante de la galaxie Sombrero capturée par le télescope Hubble

Le télescope Hubble de la NASA nous a une fois de plus étonnés par ses incroyables capacités en capturant une image époustouflante de la galaxie Sombrero, située à plus de 28 millions d'années-lumière de la Terre. L'image, partagée par la NASA sur Instagram, montre la galaxie dans différentes teintes de bleu, vert, orange et rouge.

La galaxie Sombrero, avec un diamètre de 50,000 XNUMX années-lumière, fait la moitié de la taille de notre propre galaxie, la Voie lactée. Les experts estiment qu’un trou noir massif pourrait être présent en son centre, dépassant potentiellement la masse de notre Soleil. L'image révèle les bords rouges, les anneaux jaune-vert et le centre bleu clair de la galaxie, avec des étoiles et d'autres galaxies dispersées dans le cadre.

Le télescope Hubble, nommé d'après le célèbre astronome Edwin Hubble, est en orbite autour de la Terre depuis son lancement en 1990. Il a joué un rôle déterminant dans le suivi de l'évolution et de la formation des galaxies, dans la détection des trous noirs supermassifs dans les galaxies et dans la cartographie de la présence de matière noire dans les galaxies. univers. Grâce aux progrès et à l'ajout de nouveaux instruments, Hubble a réalisé plus de 1.5 million d'observations.

L'image de la galaxie Sombrero a été capturée grâce à une collaboration entre le télescope Hubble et le télescope spatial Spitzer. Tandis que Hubble se concentrait sur la lumière visible, ce qui donnait des couleurs fascinantes à l'image, Spitzer contribuait en capturant les différentes teintes.

Le télescope Hubble de la NASA continue de repousser les limites de notre compréhension de l'espace, en nous fournissant des images extraordinaires qui mettent en valeur les merveilles de l'univers.

Sources : NASA, Instagram