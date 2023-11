Le télescope spatial Hubble de la NASA révèle des détails cruciaux sur l'exoplanète de la taille de la Terre la plus proche

Le télescope spatial Hubble de la NASA a fourni des informations précieuses sur la taille et la composition de l'exoplanète de la taille de la Terre la plus proche qui traverse son étoile voisine. Ce transit, connu sous le nom d’alignement planétaire, a ouvert la porte à des recherches plus approfondies sur la composition atmosphérique de ce monde rocheux.

L'exoplanète, appelée LTT 1445Ac, a été initialement découverte par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA en 2022. Cependant, la résolution optique de TESS était insuffisante pour déterminer avec précision le plan orbital de la planète par rapport à son étoile depuis la Terre. Cette incertitude a conduit à la possibilité d'un transit rasant, où la planète ne passerait que sur une petite partie de la surface de l'étoile. Ce type de transit aurait donné une estimation inexacte du diamètre de la planète.

Heureusement, les capacités du télescope spatial Hubble ont permis aux scientifiques de mesurer avec précision la taille du LTT 1445Ac. Emily Pass du Centre d'Astrophysique | Harvard & Smithsonian à Cambridge, Massachusetts, ont expliqué qu'il existait un risque de « géométrie malchanceuse » qui aurait pu fausser les mesures. Cependant, grâce aux mesures précises de Hubble, le diamètre de l'exoplanète a été déterminé comme étant environ 1.07 fois celui de la Terre.

Les observations effectuées par le télescope Hubble ont également révélé que LTT 1445Ac, avec sa composition rocheuse, partage des caractéristiques similaires avec notre propre planète. Cependant, sa température de surface, qui atteint environ 500 degrés Fahrenheit, la rend inhospitalière à la vie telle que nous la connaissons.

LTT 1445Ac orbite autour d'une étoile appelée LTT 1445A, qui fait partie d'un système triple d'étoiles situé à 22 années-lumière dans la constellation de l'Eridan. Le système comprend également deux planètes plus grandes en orbite autour de LTT 1445A et une paire d'étoiles naines connues sous le nom de LTT 1445B et C situées à environ 3 milliards de kilomètres. L'alignement et l'orbite de ces corps célestes suggèrent qu'ils se trouvent tous dans le même plan.

La mesure précise de la taille de LTT 1445Ac est importante car elle donne un aperçu de la diversité des planètes au sein d’autres systèmes stellaires. Les futures observations, notamment celles réalisées avec le télescope spatial James Webb, permettront aux scientifiques de caractériser les atmosphères des planètes en transit et de mieux comprendre ces mondes lointains.

