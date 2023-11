Dévoilement des couleurs énigmatiques de Jupiter : l'image extraordinaire capturée par Hubble

La NASA a récemment publié une image captivante de Jupiter, coïncidant avec son opposition annuelle. Cependant, ce qui distingue cette image est sa représentation extraordinaire de l'emblématique Grande Tache Rouge de Jupiter, qui apparaît en bleu sur la photo. Cette image enchanteresse a été capturée par le télescope spatial Hubble, en orbite autour de la Terre, en utilisant la lumière ultraviolette.

Contrairement à la lumière visible, la lumière ultraviolette a une longueur d’onde beaucoup plus courte et est invisible à l’œil humain. Pourtant, le télescope spatial Hubble, stationné en dehors de l’atmosphère terrestre, est capable de détecter la lumière ultraviolette. En utilisant de fausses couleurs, l’image présente trois longueurs d’onde différentes de lumière ultraviolette sous forme de couleurs distinctes : bleu, vert et rouge.

Le point focal de l’image est la Grande Tache Rouge, une tempête anticyclonique colossale sur Jupiter qui s’étend à peu près sur le diamètre de la Terre. Dans cette image, sa teinte rougeâtre habituelle se transforme en une nuance de bleu fascinante. La NASA explique que les particules de brume à haute altitude dans la tempête absorbent la lumière dans les longueurs d'onde ultraviolettes, provoquant cet étonnant changement de couleur.

Bien qu’il s’agisse de la tempête la plus importante de notre système solaire, la Grande Tache Rouge rétrécit. Une précédente image de Hubble datant de 2019 a confirmé ce phénomène déroutant, laissant les planétologues perplexes quant à la cause exacte. C'est pourquoi les astronomes capturent avec impatience des images de Jupiter lors de son opposition annuelle, lorsque la Terre est positionnée entre le soleil et la planète, offrant ainsi une occasion unique d'observer 100 % du disque de Jupiter et d'étudier ses caractéristiques complexes.

La récente image ultraviolette de Jupiter constitue une ressource vitale pour les recherches en cours sur le système de super tempêtes de la planète. Les scientifiques souhaitent utiliser ces données pour cartographier les nuages ​​​​d'eau profonde et mieux comprendre les structures nuageuses tridimensionnelles de l'atmosphère de Jupiter.

Pour les passionnés d’astronomie, l’opposition de Jupiter apporte des bénéfices supplémentaires. Pendant cette période, Jupiter se lève à l’est au crépuscule et se couche à l’ouest à l’aube, restant visible toute la nuit. Même si un télescope est essentiel pour repérer la Grande Tache Rouge, même une paire de jumelles peut révéler les quatre plus grandes lunes de la planète : Callisto, Ganymède, Europe et Io.

Observez les étoiles, émerveillez-vous devant les merveilles de nos voisins célestes et puissiez-vous bénéficier d'un ciel clair et d'un sentiment d'admiration devant la grandeur de l'univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Pourquoi la grande tache rouge apparaît-elle en bleu sur l’image ?

La grande tache rouge apparaît en bleu sur l'image prise par le télescope spatial Hubble, car les particules de brume à haute altitude présentes dans la tempête absorbent la lumière aux longueurs d'onde ultraviolettes, ce qui donne une couleur bleue fascinante.

2. Pourquoi le télescope spatial Hubble est-il capable de détecter la lumière ultraviolette ?

Le télescope spatial Hubble peut détecter la lumière ultraviolette en raison de sa position en dehors de l'atmosphère terrestre, ce qui empêche la plupart de la lumière ultraviolette d'atteindre la surface de la planète.

3. Pourquoi la Grande Tache Rouge rétrécit-elle ?

Bien qu'il s'agisse de la tempête la plus importante de notre système solaire, la raison exacte du rétrécissement de la Grande Tache rouge reste inconnue. Les scientifiques continuent d’étudier ce phénomène intrigant.

4. Quel est le meilleur moment pour observer Jupiter ?

Le meilleur moment pour observer Jupiter est lors de son opposition annuelle, lorsque la Terre est située entre le soleil et la planète. Pendant cette période, Jupiter se lève à l’est au crépuscule et se couche à l’ouest à l’aube, le rendant visible toute la nuit.

5. Que peut-on voir avec des jumelles en observant Jupiter ?

En observant Jupiter avec des jumelles, quatre points de lumière peuvent être vus alignés autour de la planète. Ces points correspondent aux quatre plus grandes lunes de Jupiter : Callisto, Ganymède, Europe et Io.