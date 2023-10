La NASA envisage de réduire les télescopes Hubble et Chandra pour combler le déficit budgétaire

La NASA envisagerait de réduire le nombre du télescope spatial Hubble et de l'observatoire à rayons X Chandra, deux télescopes spatiaux de premier plan qui ont contribué de manière significative à notre compréhension de l'univers au fil des ans. Mark Clampin, directeur de la division astrophysique de la NASA, a déclaré lors d'une récente présentation que les coupes pourraient être nécessaires pour allouer des fonds à de nouveaux programmes à la NASA.

Le budget proposé pour le prochain exercice financier est loin de répondre à la demande de 1.56 milliard de dollars de la division d'astrophysique. Clampin n'a pas fourni de détails précis sur l'ampleur des réductions ou leur impact sur les programmes en cours. Il a toutefois mentionné que la réduction du budget affecterait les missions des opérations étendues, à savoir Chandra et Hubble.

Malgré les réductions potentielles, les deux télescopes sont actuellement opérationnels. En outre, il est prévu d'augmenter l'orbite de Hubble pour prolonger sa durée de vie. Plusieurs consortiums, dont un impliquant SpaceX, ont soumis des propositions pour renforcer l'observatoire en orbite terrestre basse. L'orbite de Hubble a progressivement diminué en raison de la traînée atmosphérique, mais des efforts sont en cours pour contrer cet effet.

La NASA a souligné l'importance de Hubble en tant que partenaire clé du télescope spatial James Webb, lancé en 2021. Alors que Webb se spécialise dans les observations infrarouges profondes, Hubble fournit des observations infrarouges et visuelles haute définition. Le développement de Webb a eu un impact significatif sur le budget de l'astrophysique au cours des années précédentes en raison de son statut élevé et de ses coûts croissants.

En revanche, Chandra, lancé en 1999, n'a pas reçu de visites de maintenance comme Hubble. Clampin a reconnu que Chandra faisait face à des défis opérationnels, notamment en raison de l'isolation affectant sa capacité à maintenir les températures nécessaires aux observations aux rayons X.

Les économies proposées résultant des réductions potentielles de Hubble et Chandra seraient réorientées vers des missions à venir telles que le télescope spatial romain Nancy Grace, dont le lancement est prévu en 2027. Roman se concentrera sur l'étude des événements énergétiques dans l'univers lointain, en utilisant ses grands instruments d'enquête pour capturer des phénomènes célestes rapides.

Ces réductions potentielles feront probablement l’objet d’évaluations plus approfondies dans les années à venir, et des examens sont attendus vers mai 2024 pour déterminer s’il convient de prolonger les missions de Hubble et Chandra. Les allocations budgétaires définitives de la NASA et de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour Hubble restent floues à la lumière des coupes budgétaires envisagées par la NASA.

