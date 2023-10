Honey Astrobee revient à la Station spatiale internationale avec des capacités de navigation améliorées

Le robot Astrobee de la NASA, Honey, est revenu avec succès à la Station spatiale internationale (ISS) après avoir subi une maintenance au centre de recherche Ames de la NASA. Le robot jaune, l'un des trois robots volant librement, a présenté ses capacités de navigation indépendantes améliorées au sein de l'ISS, favorisant ainsi les opportunités de sensibilisation et de recherche STEM.

Honey Astrobee a passé près d'un an au centre de recherche Ames de la NASA, dans la Silicon Valley en Californie, avant de retourner à l'ISS. À son arrivée, l'astronaute de la NASA Woody Hoburg a examiné le robot déballé et s'est assuré qu'il était prêt à reprendre ses fonctions. Après des vérifications initiales, Honey a démontré sa capacité à se désengager de sa station d'accueil, à naviguer dans le module d'expérimentation japonais (JEM) de la station spatiale et à se réamarrer avec succès sans avoir besoin de la supervision de l'équipage.

L'installation Astrobee, qui comprend les trois robots en forme de cube, un logiciel et une station d'accueil, sert de plate-forme de recherche et d'outil de sensibilisation STEM sur l'ISS. Ces robots, propulsés par des ventilateurs électriques dans la microgravité de l'espace, assistent les astronautes dans les tâches de routine du vaisseau spatial, leur permettant de se concentrer sur des tâches humaines spécialisées. Le projet Astrobee offre des opportunités de charge utile et des conseils aux utilisateurs du monde universitaire, du secteur privé, de la NASA et d'autres agences gouvernementales pour les objectifs de recherche et STEM approuvés.

Astrobee est un système robotique innovant développé par la NASA pour améliorer l'efficacité de l'ISS. Composé de trois robots en forme de cube, Astrobee assiste les astronautes dans leurs tâches de routine et se déplace de manière transparente dans l'environnement de microgravité à l'aide de ventilateurs électriques pour la propulsion. En plus de ses applications pratiques, Astrobee promeut l'exploration scientifique et les initiatives éducatives par le biais de recherches et d'efforts de sensibilisation STEM.

Le financement d'Astrobee a été fourni par le programme de développement Game Changing de la NASA et un soutien continu est fourni par le Bureau d'utilisation de la Station spatiale internationale de la NASA.

