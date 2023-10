L'astronaute de la NASA et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après une mission spatiale d'un an

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes sont revenus sains et saufs sur Terre après avoir passé un peu plus d'un an dans l'espace. L'astronaute américain Frank Rubio a réalisé un exploit record, établissant le record du plus long vol spatial américain. Ce séjour prolongé est dû au fait que leur voyage initial, une capsule Soyouz, a été heurté par des débris spatiaux et a perdu tout son liquide de refroidissement alors qu'il était amarré à la Station spatiale internationale.

Le trio a atterri dans une région reculée du Kazakhstan à bord d'une capsule Soyouz de remplacement lancée en février. Cette capsule a été envoyée à la hâte pour remplacer celle d'origine après que des ingénieurs russes ont soupçonné qu'un débris spatial avait percé le radiateur de la capsule d'origine. Face aux craintes de surchauffe en l'absence de refroidissement, la décision a été prise que l'engin revienne sur Terre vide.

Ce qui était censé être une mission de 180 jours s'est finalement transformé en un séjour de 371 jours pour Rubio, qui a passé plus de temps dans l'espace que n'importe quel autre astronaute de la NASA lors d'un seul vol spatial. Le record de la mission spatiale la plus longue est détenu par les cosmonautes russes avec une durée de 437 jours.

Le retour de Rubio et de ses collègues cosmonautes a été retardé en raison de l'indisponibilité d'une autre capsule Soyouz pour lancer un nouvel équipage. Cependant, leurs remplaçants sont arrivés il y a près de deux semaines, assurant ainsi la poursuite des opérations à la Station spatiale internationale.

