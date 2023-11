Explorer les possibilités : le test en vol réussi du vaisseau spatial LOFTID par la NASA

Un test en vol révolutionnaire mené par la NASA a ouvert de nouvelles possibilités pour l'exploration spatiale. Le test en vol en orbite terrestre basse d'un décélérateur gonflable (LOFTID) a démontré la faisabilité d'un bouclier thermique gonflable connu sous le nom d'aéroshell du décélérateur aérodynamique gonflable hypersonique (HIAD). Cette technologie innovante pourrait ouvrir la voie à des vaisseaux spatiaux plus grands capables de naviguer en toute sécurité dans les atmosphères de divers corps célestes, notamment Mars, Vénus et même la lune de Saturne, Titan.

Le lancement réussi de LOFTID a eu lieu le 10 novembre 2022, à l’aide d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA). À son retour dans l'atmosphère terrestre, le vaisseau spatial a atteint des vitesses de plus de 18,000 2,700 mph et des températures proches de XNUMX XNUMX°F avant de s'écraser doucement dans l'océan Pacifique.

Trudy Kortes, directrice du programme des missions de démonstration technologique (TDM) au siège de la NASA, a souligné l'importance de cette réalisation : « Les coques aérodynamiques de grand diamètre nous permettent de livrer du matériel de soutien critique et potentiellement même un équipage à la surface de planètes dotées d'une atmosphère. Cette capacité est cruciale pour l’ambition du pays d’étendre l’exploration humaine et robotique à travers notre système solaire.

La NASA investit dans le développement des technologies HIAD depuis plus d’une décennie, effectuant deux petits essais en vol suborbitaux avant la mission LOFTID. L’agence explore actuellement les futures applications de HIAD, notamment des collaborations avec des sociétés commerciales pour développer des technologies de rentrée pour les petits satellites, l’aérocapture et les charges utiles cislunaires.

Le chef de projet LOFTID, Joe Del Corso, a exprimé sa satisfaction quant au résultat de la mission, déclarant : « Il s'agissait d'un événement clé pour nous, et la réponse courte est : ce fut un grand succès. Notre évaluation de LOFTID s’est conclue par la promesse de ce que cette technologie peut faire pour permettre l’exploration de l’espace lointain.

À la suite de la démonstration réussie de LOFTID, la NASA a annoncé sa collaboration avec l'ULA, dans le cadre du programme Tipping Point, pour développer une coque aérodynamique HIAD de 12 mètres plus grande. Ce nouvel aéroshell sera utilisé pour récupérer les moteurs Vulcan d'ULA de l'orbite terrestre basse pour les réutiliser.

La mission LOFTID a démontré la résilience et le potentiel de la technologie HIAD pour permettre une exploration spatiale sûre et efficace. Avec cette réalisation, la NASA fait un pas de plus vers la découverte des mystères de l'univers et l'expansion de notre présence au-delà des frontières de la Terre.

QFP

Qu’est-ce que LOFTID ?

LOFTID signifie Test en vol en orbite terrestre basse d'un décélérateur gonflable. Il s'agit d'un vaisseau spatial développé par la NASA pour tester la viabilité d'un bouclier thermique gonflable, connu sous le nom d'aéroshell Hypersonic Gonflable Aerodynamic Decelerator (HIAD).

Pourquoi la technologie HIAD est-elle importante ?

La technologie HIAD est cruciale pour descendre en toute sécurité des vaisseaux spatiaux plus grands dans les atmosphères de corps célestes comme Mars, Vénus et la lune de Saturne, Titan. Il permet la livraison de matériel de support critique et potentiellement même d’équipage à la surface de planètes dotées d’atmosphères.

Quelles sont les futures applications de la technologie HIAD ?

La NASA étudie les applications futures de la technologie HIAD, notamment des partenariats avec des sociétés commerciales pour développer des technologies de rentrée pour les petits satellites, l'aérocapture et les charges utiles cislunaires.

Quel a été le bilan de la mission LOFTID ?

La mission LOFTID a été un grand succès, démontrant la promesse de la technologie HIAD en matière d'exploration de l'espace lointain. Le vaisseau spatial, après son retour dans l’atmosphère terrestre, a connu des conditions extrêmes mais n’a pas été endommagé, démontrant la résilience de l’aéroshell HIAD.