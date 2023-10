Un bond révolutionnaire : le système de communication laser révolutionnaire de la NASA

La NASA repousse les limites des communications spatiales grâce à son système de communication laser révolutionnaire. Cette technologie révolutionnaire exploite la puissance de la lumière infrarouge invisible pour transmettre et recevoir des données à des vitesses incroyablement élevées, permettant ainsi aux vaisseaux spatiaux de renvoyer de grandes quantités d’informations vers la Terre en une seule transmission.

Le dernier ajout à ce système de pointe est le modem utilisateur et le terminal amplificateur de démonstration de relais de communication laser intégré en orbite terrestre basse (ILLUMA-T). Prévu pour être lancé vers la Station spatiale internationale en novembre, ILLUMA-T présentera les immenses avantages des communications laser pour les missions en orbite terrestre basse.

Travaillant en tandem avec le Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), lancé en décembre 2021, ILLUMA-T complétera le premier relais de communication laser bidirectionnel de bout en bout de la NASA. Le LCRD, actuellement stationné en orbite géosynchrone, démontre déjà les avantages des communications laser en transmettant des données entre deux stations au sol sur Terre grâce à une série d'expériences.

Le module optique ILLUMA-T se compose d'un télescope et d'un cardan à deux axes, lui permettant de suivre et de pointer vers le LCRD en orbite géosynchrone. De la taille d'un micro-ondes, le module optique est un composant essentiel d'ILLUMA-T, qui lui-même est comparable à un réfrigérateur standard.

Une fois installé à l'extérieur de la Station spatiale internationale, ILLUMA-T relayera les données vers le LCRD à un débit remarquable de 1.2 gigabits par seconde. De là, le LCRD transmettra les données aux stations optiques au sol en Californie ou à Hawaï. Enfin, les données seront envoyées au centre d'opérations de mission LCRD à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, puis aux équipes d'opérations au sol d'ILLUMA-T au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland.

En complétant le processus de relais de bout en bout, les ingénieurs du Goddard Space Flight Center peuvent examiner l'exactitude et la qualité des données transmises. Le succès des opérations de communication et de charge utile avec le LCRD et la station spatiale est une responsabilité cruciale pour la NASA Goddard.

Les possibilités de communications laser sont immenses. Pour les astronautes menant des recherches scientifiques sur la station spatiale, les communications laser peuvent offrir des débits de données améliorés et la possibilité de renvoyer de plus grandes quantités de données vers la Terre. Avec un taux de transfert étonnant de 1.2 Gbit/s, ILLUMA-T peut transmettre l'équivalent d'un film moyen en moins d'une minute.

Le système de communications laser de la NASA représente une avancée significative dans les capacités de communications spatiales. Grâce à ces démonstrations révolutionnaires, la NASA vise à intégrer les communications laser dans ses réseaux de communications spatiales existants, révolutionnant ainsi l'exploration de la Terre proche et de l'espace lointain.

-

QFP

1. Qu'est-ce que les communications laser ?

Les communications laser sont une technologie qui utilise la lumière infrarouge invisible pour transmettre et recevoir des données à grande vitesse. Il permet aux vaisseaux spatiaux de renvoyer de plus grandes quantités d’informations vers la Terre en une seule transmission.

2. Qu'est-ce qu'ILLUMA-T ?

ILLUMA-T signifie Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Il s'agit d'une charge utile conçue pour démontrer les avantages des communications laser pour les missions en orbite terrestre basse.

3. Qu'est-ce que le LCRD ?

LCRD signifie Démonstration de relais de communications laser. Il s'agit d'une mission lancée par la NASA pour démontrer les avantages des communications laser depuis une orbite géosynchrone. Il transmet des données entre deux stations au sol sur Terre et travaille actuellement en collaboration avec ILLUMA-T pour compléter le premier relais de communication laser bidirectionnel de bout en bout de la NASA.

4. Quelle est la vitesse de transfert de données d'ILLUMA-T ?

ILLUMA-T peut transmettre des données à un débit de 1.2 gigabits par seconde, ce qui lui permet d'envoyer l'équivalent d'un film moyen en moins d'une minute.

5. Quels sont les avantages des communications laser ?

Les communications laser permettent des débits de données plus élevés, une transmission plus rapide des informations et la possibilité de renvoyer davantage de données vers la Terre. Il a le potentiel de révolutionner les communications spatiales et d’améliorer la recherche scientifique menée à bord de la Station spatiale internationale.