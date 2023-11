Explorer notre système solaire : la mission OSIRIS-REx de la NASA

By

La mission OSIRIS-REx de la NASA a marqué un exploit extraordinaire dans l'exploration spatiale en collectant avec succès des échantillons de l'astéroïde Bennu et en les ramenant sur Terre. La mission, nommée Origines, interprétation spectrale, identification des ressources et sécurité – Regolith Explorer (OSIRIS-REx), vise à améliorer notre compréhension de l’origine et de l’histoire de notre système solaire.

L'astéroïde Bennu, un astéroïde géocroiseur (NEA), a été soigneusement sélectionné pour la mission. La décision a pris en compte des discussions rigoureuses autour des capacités scientifiques et techniques de la mission. Bennu n'est pas seulement une cible stratégique pour l'exploration, mais c'est aussi un astéroïde carboné à haute teneur en carbone, ce qui en fait une source précieuse de matière vierge provenant des premiers stades de la formation de notre système solaire.

Les missions de retour d'échantillons planétaires, comme OSIRIS-REx, jouent un rôle crucial dans la découverte des secrets sur l'origine de la vie sur Terre. Si notre planète a connu d’importantes modifications tout au long de son existence, les astéroïdes comme Bennu sont restés relativement inchangés depuis leur création il y a des milliards d’années. En étudiant des échantillons provenant de sources connues, les scientifiques peuvent corréler les informations et les observations, permettant ainsi de mieux comprendre la composition de notre système solaire.

OSIRIS-REx de la NASA n'est pas la première mission à récupérer des échantillons d'astéroïdes. En 2010, la mission Hayabusa 1 de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale a ramené avec succès un échantillon de l'astéroïde Itokawa, et plus récemment, Hayabusa 2 est revenue de l'astéroïde 162173 Ryugu avec un échantillon de sol. Ces missions ont déjà fourni aux chercheurs des informations précieuses sur les matériaux connus les plus anciens de notre système solaire.

Alors qu'OSIRIS-REx poursuit son exploration de l'espace, le vaisseau spatial a été reconverti en OSIRIS-APEX. Actuellement en route vers l'astéroïde Apophis, il effectuera un survol de l'astéroïde après un voyage de près de six ans. Ces missions en cours élargissent non seulement nos connaissances de notre système solaire, mais stimulent également des innovations qui profitent à la vie sur Terre.

