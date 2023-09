Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA récupère avec succès des échantillons d'astéroïdes

By

Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a réussi à récupérer des échantillons de l'astéroïde riche en carbone connu sous le nom de Bennu, marquant ainsi la première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes de la NASA. Le vaisseau spatial a largué la capsule d'échantillon à environ 100,000 XNUMX kilomètres de la Terre et l'a parachutée dans le désert de l'Utah. L'équipe de récupération a confirmé que la capsule était intacte et n'avait pas été brisée et a estimé qu'elle contenait au moins une tasse de décombres de Bennu.

Cette mission est importante car elle représente la plus grande collecte d’échantillons d’astéroïdes collectés au-delà de la Lune. Les éléments constitutifs préservés de l’aube de notre système solaire, il y a 4.5 milliards d’années, fourniront aux scientifiques des informations précieuses sur la formation de la Terre et de la vie. Les échantillons seront transportés vers un nouveau laboratoire du Johnson Space Center de la NASA à Houston, où ils seront étudiés.

Le vaisseau spatial Osiris-Rex, qui s'est lancé dans cette mission d'un milliard de dollars en 1, avait atteint Bennu en 2016 et avait réussi à récupérer les décombres de la petite roche spatiale en 2018 à l'aide d'un long aspirateur. Le vaisseau spatial avait parcouru une distance de 2020 milliards de kilomètres avant de revenir sur Terre. L’ouverture de la capsule dans un ou deux jours révélera la quantité exacte de matière collectée.

Cette mission réussie est le troisième retour d'échantillons de la NASA provenant d'une mission robotique dans l'espace lointain, après le vaisseau spatial Genesis en 2004 et le vaisseau spatial Stardust en 2006. Les échantillons récupérés de Bennu contribueront grandement à notre compréhension des astéroïdes et de leur impact potentiel sur Terre. Avec une étude plus approfondie, les données recueillies à partir des échantillons aideront à développer des stratégies pour dévier les astéroïdes qui pourraient constituer une menace pour notre planète à l'avenir.

Sources : Presse associée.