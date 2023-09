La mission OSIRIS-REx : amener des échantillons d'astéroïdes sur Terre

Des scientifiques de l'Université de l'Arizona s'associent à la NASA dans le cadre de la mission OSIRIS-REx, qui vise à rapporter de l'espace des échantillons d'astéroïdes pour analyse. Cette initiative serait révolutionnaire, car ce serait la troisième fois dans l’histoire que des échantillons d’astéroïdes seraient renvoyés sur Terre, et de loin le plus grand échantillon jamais récupéré.

La mission est un effort conjoint de la NASA et de l'Université de l'Arizona, tirant parti de leur expertise combinée pour exécuter avec succès la tâche complexe de collecte de matériel d'astéroïde. L’objectif est d’étudier les astéroïdes pour obtenir des informations précieuses sur les débuts du système solaire et potentiellement acquérir des connaissances sur l’origine de la vie sur Terre.

Les deux précédentes missions menées par l'agence spatiale japonaise JAXA ont ouvert la voie à la mission OSIRIS-REx. Le retour réussi des échantillons de ces missions a fourni aux scientifiques des données inestimables et a conduit à des progrès significatifs dans notre compréhension des astéroïdes et de leur composition.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a été lancé en septembre 2016 et tourne autour d'un astéroïde nommé Bennu depuis 2018. Le vaisseau spatial est équipé de divers instruments et outils pour faciliter la collecte d'échantillons. L’un de ces instruments est le mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch-and-Go (TAGSAM), conçu pour collecter de petites roches et des matériaux de surface de l’astéroïde.

Une fois l’échantillon collecté, le vaisseau spatial quittera Bennu et commencera son voyage de retour vers la Terre. Lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre, la capsule de retour d'échantillon se séparera du vaisseau spatial et sera parachutée en toute sécurité jusqu'au sol, où elle sera récupérée et transportée vers une installation désignée pour analyse.

L’analyse des échantillons d’astéroïdes fournira des informations précieuses sur la composition et la structure des astéroïdes, mettant en lumière la formation de notre système solaire et les origines de la vie sur Terre. Les données obtenues lors de cette mission contribueront à notre compréhension de l’univers et façonneront potentiellement les futures missions vers les astéroïdes et au-delà.

Définitions:

– OSIRIS-REx : mission d'étude des astéroïdes et de retour d'échantillons de la NASA, acronyme de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer.

– JAXA : Japan Aerospace Exploration Agency, l'agence spatiale nationale japonaise.