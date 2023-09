La capsule OSIRIS-REx de la NASA ramène en toute sécurité sur Terre le plus gros échantillon d'astéroïde jamais réalisé

By

Une capsule spatiale de la NASA transportant le plus grand échantillon de sol jamais prélevé à la surface d'un astéroïde est revenue avec succès sur Terre. La capsule en forme de boule de gomme a été larguée par le vaisseau spatial OSIRIS-REx et a atterri dans le désert de l'Utah, dans une zone d'atterrissage désignée à l'ouest de Salt Lake City. Ce n’est que la troisième fois dans l’histoire qu’un échantillon d’astéroïde est ramené sur Terre.

L’échantillon a été collecté il y a trois ans sur Bennu, un petit astéroïde classé comme « objet géocroiseur ». Bennu détient des indices précieux sur les origines et le développement des planètes rocheuses comme la Terre en raison de sa chimie et de sa minéralogie relativement inchangées depuis sa formation il y a 4.5 milliards d'années. On pense qu’il contient des molécules organiques similaires à celles nécessaires à l’émergence de la vie.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, lancé en septembre 2016, a atteint Bennu en 2018 et a passé près de deux ans en orbite autour de l'astéroïde avant de collecter l'échantillon en octobre 2020. Il s'est ensuite lancé dans un voyage de retour de 1.9 milliard de kilomètres vers la Terre, atteignant la haute atmosphère. à 35 fois la vitesse du son avant l'atterrissage.

L’équipe de récupération récupérera la capsule et garantira l’intégrité du vaisseau et de la cartouche intérieure contenant le matériau de l’astéroïde. L’échantillon sera transporté vers une salle blanche pour un examen initial avant d’être distribué aux scientifiques du monde entier pour une analyse plus approfondie. La partie principale du vaisseau spatial OSIRIS-REx continuera à explorer un autre astéroïde géocroiseur appelé Apophis.

Source: Reuters