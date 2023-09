La capsule OSIRIS-REx de la NASA transporte des têtes d'échantillons d'astéroïdes pour une descente enflammée

By

Le vaisseau spatial robotique de la NASA, OSIRIS-REx, devrait effectuer une descente enflammée dans l'atmosphère terrestre et atterrir dimanche dans le désert de l'Utah. Le vaisseau spatial, qui transportait un échantillon de matériau rocheux collecté à la surface d'un astéroïde nommé Bennu, a terminé son voyage de sept ans et devrait effectuer un atterrissage « parfait » au polygone d'essai et d'entraînement de l'Utah.

La mission OSIRIS-REx, une collaboration entre la NASA et des scientifiques de l'Université de l'Arizona, vise à rapporter le plus grand échantillon d'astéroïde jamais réalisé pour analyse. Des missions précédentes de l'agence spatiale japonaise ont également ramené des échantillons d'astéroïdes sur Terre.

Bennu, l’astéroïde sur lequel l’échantillon a été collecté, est classé comme « objet géocroiseur » et passe relativement près de notre planète tous les six ans. Les scientifiques estiment à 22 sur 1 2,700 les chances qu’il frappe la Terre à la fin du 1,600e siècle. Bennu est petit comparé aux autres astéroïdes, mesurant seulement XNUMX XNUMX pieds de diamètre, mais il contient des indices précieux sur les origines et le développement de planètes rocheuses comme la Terre.

L'échantillon, estimé à 250 grammes, sera examiné par des scientifiques du monde entier dans différents laboratoires. Le vaisseau spatial OSIRIS-REx poursuivra son voyage pour explorer un autre astéroïde géocroiseur.

Sources:

- Reuters