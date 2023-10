Le premier échantillon d'astéroïde de la NASA atterrit enfin sur Terre

Après sept ans d'attente, le premier échantillon d'astéroïde de la NASA est enfin revenu sur Terre. La sonde spatiale Osiris-Rex, lancée en 2016, a atterri avec succès sur l'astéroïde Bennu et a collecté environ neuf onces de poussière à sa surface. Le voyage de la sonde s'est étendu sur 3.86 milliards de kilomètres avant d'atterrir dans le désert de l'Utah.

La NASA a découvert de la poussière noire et des débris sur le pont avionique de la cartouche scientifique Osiris-Rex lorsque le couvercle initial a été ouvert. Ces débris devraient fournir des informations précieuses sur les types d’astéroïdes qui pourraient potentiellement menacer la Terre.

La capsule contenant l'échantillon d'astéroïde a été lâchée à une altitude de plus de 67,000 27,000 milles et a connu une descente enflammée à travers l'atmosphère terrestre, atteignant une vitesse de plus de XNUMX XNUMX milles par heure. Deux parachutes étaient destinés à ralentir la descente, mais le parachute principal s'est déployé plus haut que prévu.

Une conférence de presse est prévue le 11 octobre, au cours de laquelle la majorité de l'échantillon sera dévoilé au public. L'analyse de l'astéroïde devrait améliorer la compréhension scientifique de la formation du système solaire et de l'habitabilité de la Terre. La majeure partie de l'échantillon sera conservée pour des études futures, une partie étant utilisée immédiatement pour des expériences et une autre envoyée à des partenaires de mission au Japon et au Canada.

Les astéroïdes comme Bennu sont considérés comme composés de matériaux originaux du premier système solaire, fournissant des informations précieuses sur sa formation et son évolution. Bennu, en particulier, contiendrait des molécules de carbone et d’eau enfermées dans des minéraux. Sa faible densité inattendue, découverte lors du contact de la sonde avec sa surface, a intrigué les scientifiques. Bien que le risque que Bennu entre en collision avec la Terre soit faible, comprendre sa composition est précieux pour les réflexions futures.

