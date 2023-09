La Terre va recevoir le plus gros échantillon d'astéroïde capturé dans l'espace

La mission OSIRIS-REx de la NASA devrait fournir le plus grand échantillon d'astéroïde jamais capturé dans l'espace, offrant ainsi aux scientifiques des informations précieuses sur la formation des planètes il y a des milliards d'années. Le vaisseau spatial devrait atterrir dans le désert de l'Utah le 24 septembre, transportant des échantillons de roches et de poussière pesant environ 250 grammes.

L’échantillon, prélevé à la surface de l’astéroïde Bennu, situé à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, fournira une fenêtre sur l’époque où le Soleil et les planètes se formaient il y a environ 4.5 milliards d’années. Ce sera la première fois que les États-Unis rapportent un échantillon d'astéroïde, l'Agence spatiale canadienne jouant également un rôle dans la mission en fournissant l'altimètre laser OSIRIS-REx.

Le système laser a permis de scanner la surface de Bennu et de recueillir des informations détaillées sur ses caractéristiques. En conséquence, le Canada recevra une partie de l’échantillon Bennu à des fins de recherche. L’objectif principal de la mission est de comprendre comment la vie a commencé sur Terre et comment les planètes se sont formées dans le système solaire.

Kim Dait, conservateur principal en minéralogie au Musée royal de l'Ontario et membre de l'équipe canadienne, a déclaré que les roches collectées à Bennu proviennent des tout premiers stades de la formation du système solaire et que l'équipe s'attend à des découvertes inattendues.

Michael Daly, le scientifique de l'instrument pour l'altimètre laser OSIRIS-REx, a expliqué que l'analyse canadienne de l'échantillon d'astéroïde se concentrera sur la compréhension de la manière dont Bennu retient et distribue la chaleur. Bennu, un astéroïde riche en carbone, est plus grand que l'Empire State Building de New York et contiendrait des minéraux argileux et des structures rocheuses avec de l'eau. La mission pourrait également détecter la présence de molécules organiques, notamment des sucres et des acides aminés, essentiels à la vie.

L’étude de Bennu est non seulement importante à des fins scientifiques, mais aide également les chercheurs à se préparer à l’impact potentiel d’astéroïdes similaires sur Terre à l’avenir. Le Japon a déjà récupéré de petites quantités d’échantillons d’astéroïdes, mais cette mission marque une étape importante pour les États-Unis.

Sources:

– Système solaire de la NASA (@NASASolarSystem) sur Twitter

– Nouvelles mondiales

- The Associated Press