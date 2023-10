La NASA et SpaceX collaborent sur une série de missions Falcon Heavy

La NASA a réservé cinq lancements sur la fusée Falcon Heavy de SpaceX pour une série de missions spatiales robotisées au cours des prochaines années. La première de ces missions est le lancement de l'explorateur d'astéroïdes Psyché, prévu jeudi. Le directeur des lancements de la NASA, Tim Dunn, a déclaré que le manifeste de SpaceX sur les précédents lancements de Falcon Heavy avait été bénéfique pour la préparation de la mission Psyché. Au total, jusqu'à 10 missions Falcon Heavy sont sous contrat avec SpaceX, dont cinq sont des contrats fermes avec le programme de services de lancement de la NASA. Une mission notable est Europa Clipper, une mission de 5 milliards de dollars dirigée par le Jet Propulsion Laboratory pour explorer la lune glacée de Jupiter, Europa. De plus, l'US Space Force et Astrobotic ont également réservé des vols Falcon Heavy à des fins commerciales, notamment des atterrisseurs lunaires et des missions de ravitaillement vers la station lunaire Gateway.

Malgré la concurrence du Space Launch System de la NASA et de la méga-fusée Starship de SpaceX, la Falcon Heavy reste la fusée commerciale opérationnelle la plus puissante au monde. Avec une capacité de charge utile de près de 64 tonnes, elle surpasse toutes les autres fusées actuellement disponibles à la NASA. Même si de nouvelles fusées comme la Vulcan de United Launch Alliance et la New Glenn de Blue Origin devraient s'en rapprocher en termes de capacité de transport, elles n'ont pas encore fait leurs preuves. Le Falcon Heavy a fait ses preuves avec sept lancements réalisés depuis son lancement inaugural en 2018. SpaceX a également été félicité par la NASA pour avoir repoussé les limites de l'industrie et s'être engagé dans une collaboration analytique et technique. Le Falcon Heavy a récemment été certifié par la NASA pour lancer les missions robotiques les plus coûteuses de l'agence.

Dans l'ensemble, la collaboration entre la NASA et SpaceX stimule la demande pour neuf des dix missions Falcon Heavy actuellement en attente de SpaceX. Dunn a exprimé son appréciation pour les capacités de SpaceX et espéré que SpaceX apprécierait la rigueur analytique et technique de la NASA dans leur partenariat.

