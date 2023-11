L'avion supersonique X-59 subit une transformation radicale

L'avion supersonique X-59 de la NASA, connu pour sa capacité à voler plus vite que la vitesse du son sans créer de bang sonique perturbateur, est sur le point de subir une transformation remarquable. L'avion expérimental a récemment fait son chemin vers l'atelier de peinture de Lockheed Martin Skunk Works à Palmdale, en Californie, où il subira une transformation frappante, passant de sa palette de couleurs métal mat et vert existante à un design accrocheur rouge, blanc et bleu.

L'apparence renouvelée du X-59 comportera un corps à prédominance blanche, avec un dessous « bleu sonic » choisi par la NASA, et des accents rouges sur ses ailes. Cette nouvelle couche de peinture répond non seulement à un objectif esthétique, mais offre également une protection vitale contre l'humidité et la corrosion, garantissant ainsi la durabilité et la longévité de l'avion.

Une fois le processus de peinture terminé, le X-59 sera soumis à des mesures complètes, notamment des évaluations de poids et de forme. Ces évaluations précises aideront à affiner et à améliorer les techniques de modélisation informatique, contribuant ainsi aux progrès de la technologie aérospatiale.

Le X-59 fait partie intégrante de la mission Quesst de la NASA, qui a été reportée à 2024. Au cours de l'année à venir, la NASA prévoit de faire voler l'avion expérimental nouvellement peint au-dessus de diverses communautés des États-Unis pour évaluer la perception du public concernant le son qu'il produit. .

Cathy Bahm, chef de projet du démonstrateur de vol à flèche basse, a exprimé son enthousiasme à l'idée que le projet franchisse cette étape importante. Elle s'attend à un profond sentiment d'admiration lorsque le X-59 sortira de la grange à peinture, alors que les visuels saisissants donneront vie à la vision innovante de la NASA.

En plus de sa transformation visuelle, le X-59 vise à fournir à la NASA des données inestimables sur ce qu'elle appelle un « bruit sourd ». Cette alternative plus silencieuse au bang sonique conventionnel pourrait potentiellement conduire à des ajustements de la réglementation actuelle qui interdit le vol supersonique au-dessus des zones peuplées. En partageant ces données avec les régulateurs, la NASA cherche à ouvrir la voie à de futures possibilités de vols supersoniques commerciaux.

L’année à venir est très prometteuse pour l’avion supersonique X-59, et Bahm attend avec impatience la mission remarquable qui attend l’avion. La transformation extérieure du X-59 représentera visuellement les efforts extraordinaires qui nous attendent pour ce projet révolutionnaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le but de l’avion supersonique X-59 ? L'avion supersonique X-59 est conçu pour voler plus vite que la vitesse du son sans produire de bang sonique perturbateur, ce qui peut ouvrir la voie à de futures possibilités de vols supersoniques commerciaux. Pourquoi la NASA peint-elle l'avion X-59 ? La NASA donne au X-59 une nouvelle peinture principalement pour des raisons esthétiques, mais elle sert également à protéger l'avion de l'humidité et de la corrosion. Quelle est la signification du « bruit sourd » du X-59 ? Le « bruit sourd » du X-59 fait référence à une alternative plus silencieuse au bang sonique typique généré par les vols supersoniques. La NASA a l'intention d'étudier et de fournir des données sur ce son aux régulateurs, ce qui pourrait conduire à des ajustements des règles régissant les vols supersoniques au-dessus des zones peuplées. Quand le relooking du X-59 sera-t-il terminé ? La transformation du X-59 sera achevée dans un avenir proche. Une fois le processus de peinture terminé, les mesures finales seront prises pour améliorer encore les techniques de modélisation informatique.