L'expérience DSOC (Deep Space Optical Communications) de la NASA va révolutionner les communications dans l'espace

L'expérience Deep Space Optical Communications (DSOC) de la NASA, qui fait partie du vaisseau spatial Psyche de l'agence, a été lancée le 13 octobre, marquant une étape majeure dans les communications spatiales. DSOC est une technologie révolutionnaire qui vise à démontrer les communications laser ou optiques au-delà du système Terre-Lune.

Les communications laser offrent un bond en avant en termes de débits de données, avec une capacité 10 à 100 fois supérieure à celle des systèmes de radiocommunications traditionnels utilisés dans les engins spatiaux. Cette avancée permettra aux futures missions spatiales de transmettre des images à plus haute résolution, de plus grands volumes de données scientifiques et même des vidéos en direct sur Terre.

L'émetteur-récepteur laser DSOC se compose d'un émetteur laser proche infrarouge pour envoyer des données à haut débit vers la Terre et d'une caméra pionnière de comptage de photons pour recevoir des faisceaux laser de la Terre. Au cours des deux premières années du voyage de Psyché vers l'astéroïde riche en métaux, le DSOC communiquera avec deux stations au sol en Californie du Sud, démontrant sa capacité à transmettre des données à haut débit sur des distances allant jusqu'à 240 millions de miles (390 millions de kilomètres).

Selon Abi Biswas, technologue du projet DSOC au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les communications laser ont déjà fait leurs preuves pour les satellites en orbite proche de la Terre et en orbite autour de la Lune. Cependant, les communications dans l’espace lointain présentent de nouveaux défis que la technologie DSOC vise à surmonter. En cas de succès, DSOC améliorera la capacité de retour de données de 10 à 100 fois, soutenant ainsi les futures ambitions de la NASA telles que l'envoi d'astronautes sur Mars.

Cette technologie révolutionnaire a le potentiel de révolutionner les communications spatiales, permettant des missions plus efficaces et plus avancées pour explorer notre système solaire. En exploitant la puissance des communications laser, la NASA peut améliorer ses découvertes scientifiques et ouvrir la voie à l’exploration humaine du cosmos.

Sources:

– Twitter de la technologie de la NASA : @NASA_Technology (13 octobre 2023)

– Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA : https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2021-180#gs.etprmz