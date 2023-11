Les communications optiques dans l’espace lointain franchissent une étape importante dans la transmission de données laser

Dans le cadre d'une avancée majeure, le système DSOC (Deep Space Optical Communications), développé par la NASA, a réussi à transmettre des données sur une distance monumentale de 10 millions de kilomètres grâce à la technologie laser. Cette réalisation marque la démonstration de communications optiques la plus éloignée jamais réalisée, dépassant de 40 fois la distance entre la Lune et la Terre.

L'expérience DSOC, qui a eu lieu le 14 novembre, a utilisé un laser proche infrarouge pour coder et transmettre des données au télescope Hale de l'observatoire Palomar de Caltech, dans le comté de San Diego, en Californie. Ce système de communication laser de pointe est installé à bord du vaisseau spatial Psyché récemment lancé et vise à renvoyer des données de test à large bande passante sur Terre au cours de sa phase de démonstration technologique de deux ans.

Gérés par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, DSOC et Psyche ouvrent la voie aux progrès des communications spatiales. L'instrument DSOC, capable d'envoyer et de recevoir des signaux proche infrarouge, se verrouille sur une puissante balise laser de liaison montante transmise depuis le laboratoire du télescope de communications optiques des installations de Table Mountain du JPL, près de Wrightwood, en Californie.

Cette étape importante, appelée « première lumière » par la NASA, marque la coordination réussie de l'émetteur-récepteur laser de vol à bord de Psyché avec les moyens au sol. L'émetteur-récepteur, ainsi que les systèmes automatisés, ont ajusté le pointage des faisceaux laser, permettant une transmission efficace des données entre Palomar et les installations de Table Mountain.

Trudy Kortes, directrice des démonstrations technologiques au siège de la NASA, a souligné l'importance de franchir cette étape, affirmant qu'elle ouvre la voie à de futurs progrès dans les communications à haut débit. Ces avancées permettront la transmission d’informations scientifiques, d’images haute définition et même de vidéo en streaming pour soutenir l’exploration humaine de Mars.

La transmission réussie des données de test via les lasers de liaison montante et descendante, connue sous le nom de « fermeture du lien », représente l'un des principaux objectifs de l'expérience. Alors que les équipes travaillant sur DSOC et Psyche reconnaissent les défis à venir, elles se sont lancées dans ce voyage révolutionnaire avec détermination et collaboration.

