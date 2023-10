DAGGER de la NASA : un système révolutionnaire d'alerte aux tempêtes solaires

La NASA a développé DAGGER, un système d'alerte précoce qui fournit des alertes critiques sur les tempêtes solaires imminentes, offrant un avertissement de 30 minutes avant que ces événements destructeurs ne surviennent. Les tempêtes solaires, provoquées par des éjections soudaines de matière solaire du Soleil, peuvent avoir des effets dévastateurs sur les infrastructures terrestres, notamment les réseaux électriques et les réseaux de communication.

Des incidents historiques, comme la panne d'électricité au Québec il y a 35 ans et l'événement de Carrington il y a plus de 150 ans, mettent en évidence le potentiel destructeur des tempêtes solaires. En réponse à l'urgence de la préparation, la NASA a utilisé une technologie de pointe pour créer DAGGER, un système d'alerte précoce réputé pour sa rapidité et sa précision sans précédent.

DAGGER combine l’intelligence artificielle (IA) et les données satellitaires pour prédire les tempêtes solaires avec une efficacité remarquable. La NASA a regroupé les données de divers satellites, notamment ACE, Wind, IMP-8 et Geotail, qui surveillent en permanence l'activité solaire. Ces satellites ont fourni des informations inestimables sur les éruptions solaires. Cependant, détecter une tempête solaire imminente ne représente qu’une partie du défi ; comprendre son impact potentiel sur Terre est tout aussi important.

Pour relever ce défi, les chercheurs ont combiné les données satellitaires avec les informations provenant de stations au sol affectées par les tempêtes solaires précédentes. Cet ensemble de données complet a servi de base à la formation DAGGER, un modèle d'apprentissage profond de pointe au cœur de ce système transformateur.

DAGGER, connu pour sa précision et sa réponse rapide, représente une avancée significative dans les algorithmes prédictifs. Sa caractéristique la plus remarquable est sa vitesse, car il peut prédire la gravité et la direction d’une tempête solaire en moins d’une seconde. Il peut générer des prédictions chaque minute, une avancée frappante par rapport aux algorithmes précédents qui nécessitaient beaucoup plus de temps.

Les algorithmes antérieurs avaient du mal à gérer la complexité informatique liée à la prévision de l’impact global d’une tempête solaire. Cependant, DAGGER surmonte ce défi en effectuant des calculs de prévision rapides sur toute la surface de la Terre.

Les prévisions locales sont cruciales car la moitié de la Terre est dans l’obscurité à tout moment. La vitesse et la couverture mondiale de DAGGER en font un outil précieux pour prévoir et répondre aux risques de tempête solaire. Son introduction en tant que plate-forme open source permet aux entreprises de services publics et de communication de l'intégrer dans leurs systèmes d'évaluation des menaces avant que les événements météorologiques les plus graves ne se produisent.

Bien qu'il ne déclenche pas d'alertes sonores telles que les avertissements de tornade, DAGGER garantit que les parties prenantes concernées sont rapidement informées des dangers potentiels, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Le développement de DAGGER par la NASA représente une réussite remarquable en matière de prévision météorologique spatiale. Grâce à sa capacité à fournir une alerte avancée de 30 minutes en cas de tempête solaire et à ses capacités prédictives mondiales, DAGGER nous permet de mieux atténuer les conséquences potentiellement catastrophiques de ces phénomènes célestes.

